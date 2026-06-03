Cuándo será el eclipse solar más largo del siglo y en qué países podrá observarse en su totalidad

El eclipse solar total más largo del siglo XXI ya tiene fecha y recorrido definidos. El 2 de agosto de 2027, la Luna se alineará con el Sol y la Tierra de forma casi perfecta, generando un oscurecimiento completo que, en su punto máximo, se prolongará unos 6 minutos y 23 segundos, según los cálculos de la NASA.

Se tratará de un fenómeno excepcional por su duración y porque un evento similar no volverá a repetirse en más de 157 años. La trayectoria de este eclipse solar total de 2027 cruzará: el sur de España, el norte de África y parte de la península arábiga, con el tramo de oscuridad más extenso previsto en la región de Luxor, en Egipto, donde la totalidad superará los seis minutos.

¿Cuándo y a qué hora ocurrirá el eclipse solar total más largo del siglo XXI?

El eclipse del 2 de agosto de 2027 se desarrollará durante varias horas, aunque la fase de totalidad será mucho más breve y dependerá del lugar de observación. El máximo del eclipse se producirá en torno al mediodía local en el norte de África, con la franja de mayor duración situada en territorio egipcio. En otras zonas del recorrido, como el sur de España, la totalidad será más corta, pero aun así llamativa para quienes nunca han visto cómo el día se transforma en noche en cuestión de minutos.

Organismos como el Instituto Geográfico Nacional de España señalan que la alineación casi perfecta, sumada a que la Luna se encontrará cercana a su perigeo (el punto más próximo a la Tierra), explica la excepcional duración de la totalidad, que pasará los 6 minutos en el lugar de máximo eclipse. Los astrónomos ya describen este evento como el “eclipse del siglo” por su combinación de tiempo de oscuridad y amplia zona de observación.

Los mejores lugares del mundo para ver el eclipse solar

La franja de totalidad del eclipse solar 2027 será relativamente estrecha, pero recorrerá países con climas en general favorables para la observación. Mapas elaborados por la NASA y el Observatorio Solar Nacional muestran que la sombra principal atravesará el sur de España, Gibraltar, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia, con punto de mayor duración cerca de Luxor.

Persona observando con binoculares. Foto: Canva

En tanto las precauciones para ver el eclipse, los astrónomos insisten en que la observación segura exige utilizar gafas certificadas o filtros homologados durante todas las fases parciales. Solo en el breve intervalo de totalidad, cuando el Sol queda completamente cubierto, es posible mirar a simple vista sin riesgo, pero cualquier error de cálculo puede provocar daños oculares permanentes. Los portales de la NASA ofrecen horarios precisos por ciudad según los cálculos de momento.

Quienes no puedan desplazarse hasta la franja de totalidad tendrán igualmente la opción de seguir el eclipse solar de 2027 en transmisión en vivo a través de plataformas científicas y medios de comunicación, que ya preparan coberturas especiales para un fenómeno que marcará la agenda astronómica mundial durante años.