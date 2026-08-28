Último eclipse del año: las imágenes que dejó la llamada "Luna de Sangre" desde Uruguay

Durante la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28 se pudo apreciar desde Uruguay un eclipse lunar parcial, que podía observarse a simple vista tanto en el norte como en el sur del país. Se trata del último eclipse lunar del año, por lo que los aficionados de la astronomía deberán esperar hasta el 2027 para ver un fenómeno similar.

Según logró registrar El País, el eclipse pudo observarse desde el departamento de Maldonado, más allá de la noche brumosa del 27.

Eclipse lunar parcial visto desde el departamento de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Qué provoca la "Luna de Sangre"

Durante la fase de totalidad del eclipse, la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra (la umbra) sobre la superficie del satélite natural. En ese instante, la atmósfera terrestre filtra la luz solar y dispersa las longitudes de onda azules, permitiendo que solo los tonos rojizos y anaranjados atraviesen la capa atmosférica y se reflejen en la Luna, fenómeno popularmente conocido como "Luna de Sangre".

Eclipse lunar parcial visto desde Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Este acontecimiento reviste una importancia científica y divulgativa fundamental para Uruguay y el resto de la región, ya que no solo ofrece una oportunidad clave para el estudio astrofísico de la atmósfera terrestre y el comportamiento óptico de la luz, sino que también impulsa el astroturismo en regiones con cielos limpios y fomenta el interés del público general por las ciencias del espacio.

Eclipse lunar parcial visto desde el departamento de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Fases que tuvo el eclipse lunar que se vio desde Uruguay

Como sucede cada vez que ocurre un eclipse parcial, este se desarrolló en diferentes fases, desde que empezó a ocultarse la Luna hasta la finalización del fenómeno.

El eclipse fue visible en la noche del 27 al 28 de agosto y siguió el siguiente cronograma:



22:23: inicio de la fase penumbral (cambio tenue e imperceptible a simple vista).

23:33: ingreso en umbra, es la entrada de la Luna en la zona más oscura de la sombra terrestre.

01:12: punto máximo del eclipse (cobertura del 94% del disco lunar en Buenos Aires).

02:50: fin de la fase parcial y transición hacia la etapa penumbral final.

04:01: salida de penumbra.

Con información de La Nación/GDA