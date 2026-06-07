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Noticias de Eclipse lunar en El País Uruguay

Eclipse lunar casi total.

Se aproxima un eclipse lunar casi total: cómo ver la "Luna de sangre" en Uruguay

El País
Ciencia
07/06/2026, 18:58
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Por El País y Juan Ignacio Tejedor