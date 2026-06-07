Se aproxima un eclipse lunar casi total: cómo ver la "Luna de sangre" en Uruguay

El calendario astronómico de este año guarda una cita impostergable para los amantes del cielo y los curiosos en Uruguay. Durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026, se registrará un eclipse lunar parcial muy profundo que será visible de principio a fin en todo el territorio nacional, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

A diferencia de otros fenómenos astronómicos que requieren traslado o equipamiento especial, este evento podrá disfrutarse a simple vista desde cualquier punto del país. Al tratarse de un eclipse con una magnitud de obscuración excepcionalmente alta (casi el 94%), la Luna adquirirá la emblemática coloración cobriza o rojiza, conocida popularmente como "Luna de sangre".

¿A qué hora empieza el eclipse lunar en Uruguay?

El evento astronómico tendrá una duración total de 5 horas y 38 minutos, cruzando la medianoche. De acuerdo con los datos oficiales, los horarios clave para Uruguay son idénticos para todo el país, variando apenas unos segundos de un departamento a otro en su punto máximo:

Inicio del eclipse penumbral: Jueves 27 de agosto a las 22:23 hs . (Nota: en esta fase la Luna solo pierde un poco de brillo de forma casi imperceptible).

Jueves 27 de agosto a las . Inicio del eclipse parcial: Jueves 27 de agosto a las 23:33 hs . (Aquí la sombra de la Tierra empieza a "comerse" visiblemente el disco lunar y se inicia el cambio de color).



Jueves 27 de agosto a las . MÁXIMO DEL ECLIPSE: Viernes 28 de agosto a las 01:12 hs . (Momento cumbre donde el fenómeno alcanza su mayor esplendor).

Viernes 28 de agosto a las . Fin del eclipse parcial: Viernes 28 de agosto a las 02:51 hs .

Viernes 28 de agosto a las . Fin del eclipse penumbral (cierre total): Viernes 28 de agosto a las 04:01 hs.

Eclipse lunar total en Uruguay. Foto: Darwin Borelli/El País.

Una cobertura del 93.9%: ¿Por qué será casi total?

Aunque técnicamente está catalogado como un eclipse lunar parcial, los astrónomos destacan que este fenómeno será "muy profundo". La Luna se internará de tal manera en la umbra (la sombra más oscura y central de la Tierra) que el 93.91% de su superficie quedará completamente cubierta.

Solo un pequeñísimo borde del satélite quedará fuera de la sombra terrestre. Debido a este porcentaje tan elevado, la atmósfera de la Tierra refractará la luz solar hacia el interior de la sombra, proyectando un espectro de colores que oscilará entre el gris, el óxido y el rojo ladrillo sobre la superficie de la Luna en el momento del máximo (01:12 AM).

Visibilidad y nubosidad promedio por departamento

Una de las grandes ventajas de este fenómeno en Uruguay es que la Luna se ubicará a una gran altura en el cielo durante el máximo (más de 60 grados de altitud con dirección norte), lo que evitará que edificios o árboles tapen la visual.

A continuación, se detallan los datos de cobertura y el promedio histórico de nubosidad para esa fecha según la región:

Localidad Porcentaje de Obscuración Hora del Máximo Promedio histórico de nubes Montevideo 93.91% 01:12 AM 69 % Punta del Este / Maldonado 93.91% 01:12 AM 59 % Canelones 93.91% 01:12 AM 61 % Salto 93.91% 01:12 AM 43 % Paysandú 93.91% 01:12 AM 48 % Rocha 93.91% 01:12 AM 64 % Melo / Cerro Largo 93.91% 01:12 AM 61 %

¿Se necesitan lentes especiales para ver el eclipse de Luna?

No. A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares son 100% seguros para la vista. No se necesita ningún tipo de filtro, anteojos especiales ni telescopios para proteger los ojos. Podés mirarlo de forma directa de principio a fin.

Eclipse lunar total, o "Luna de Sangre". Foto: Freepik.

¿Cómo lograr una mejor observación?

Aunque es perfectamente visible desde las zonas urbanas de Montevideo o cualquier capital departamental, la experiencia mejora notablemente si te alejás de la contaminación lumínica. Parques, zonas costeras o el interior rural ofrecerán un contraste mucho más impactante para apreciar la tonalidad rojiza de la Luna de sangre. Si tenés binoculares o un telescopio hogareño, vas a poder apreciar los cráteres lunares sumergidos en la sombra terráquea.

¿Cuándo serán los próximos eclipses visibles en Uruguay?

Si te apasiona la astronomía, la agenda de los próximos meses viene cargada de eventos imperdibles en el cielo local: