Este viernes 28 de agosto de 2026 comenzará una nueva fase lunar: ¿cuál será y cómo se verá desde la Tierra?

La influencia tiene la Luna sobre nuestro planeta es innegable y tiene influencia sobre la vida humana en varios aspectos, como en las mareas, la iluminación nocturna o inclusive desde una perspectiva espiritual, mental o física de las personas. Es por ello que el calendario lunar y sus fases lunares generan tanto interés alrededor del mundo, y este viernes 28 de agosto de 2026 el satélite natural que tiene la Tierra entrará en una nueva etapa.

Qué comenzará este 28 de agosto de 2026

Esta semana la Luna entrará en la fase de Luna llena, que además vendrá acompañada por un eclipse lunar parcial.

Cuando la luna está en esta fase, el astro estará en etapa de plenitud respecto al sol en su órbita alrededor de la Tierra, presentando su cara visible totalmente iluminada.

El recorrido entero de la Luna en torno a la Tierra, llamado "lunación", dura 29,5 días en una órbita elíptica, explica el sitio de National Geographic. Y es durante ese período de tiempo que la Luna atraviesa por sus distintas fases, en forma continua.

Las cuatro principales fases de la Luna son: Luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante. Estas fases se suceden de forma cíclica en ese orden.

¿Cuál es el significado de esta fase lunar?

Aunque la ciencia no lo ha comprobado, muchas creencias populares se relacionan con los efectos de la Luna en la forma en que las personas encaran su vida cotidiana, en su humor y hasta en el crecimiento del cabello.

Cuando la Luna está en su fase de Luna llena, se suele creer que el plenilunio, como se le llama a esta fase, es un momento poderoso para enfocarse en la abundancia, la gratitud y la fortaleza personal, según La Nación.

Luna llena. Foto: Darwin Borrelli/El País.

¿Cómo se le llama a la Luna llena de agosto?

Luna del Esturión es el nombra con el que se conoce a la Luna llena de agosto. Su nombre proviene de pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo de acuerdo con las fases de dicho satélite, según La Nación (GDA).

La denominación "Luna del Esturión" marca el momento en el que empieza a haber una gran cantidad de esta especie de peces, que suelen encontrarse en grandes lagos de América del Norte, informó La Nación (GDA). Estos no solo eran esenciales para la supervivencia de las comunidades de esa zona, sino que además marcaban el momento de cosecha en el hemisferio norte, agregó el medio argentino.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.