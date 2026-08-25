Eclipse lunar: fecha, desde dónde se podrá ver y por qué el evento será significativo para Uruguay

En los últimos días de agosto 2026 se podrá observar desde varios puntos del planeta un eclipse lunar parcial, un fenómeno astronómico para el que Uruguay y los otros países de Sudamérica tendrán condiciones especialmente favorables. En toda la región se podrá ver el evento celestial a simple vista, sin la necesidad de utilizar equipamiento profesional sofisticado.

Cuándo es el eclipse lunar y desde dónde se podrá ver

El eclipse ocurrirá entre la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28 de agosto de 2026. La visibilidad será óptima en todo el territorio uruguayo, de norte a sur, siempre y cuando las condiciones meteorológicas y la cobertura nubosa lo permitan.

Según la NASA, en ese momento, la Luna atravesará la sombra de la Tierra, lo que generará un eclipse parcial profundo. En el momento de mayor esplendor, el 96,3 % del disco lunar quedará dentro de la umbra terrestre. Esa fase se podrá ver en todo América (excepto Alaska y el noroeste de Canadá), Europa occidental y África occidental.

Un mapa mundial que muestra dónde puede observarse el eclipse durante sus distintas fases. Los contornos marcan los límites de la zona de la Tierra desde la que puede verse cada fase. Por ejemplo, el comienzo de la fase parcial será visible en todos los lugares comprendidos dentro del contorno naranja. El eclipse no podrá observarse en las zonas grises situadas fuera de los contornos. Foto: NASA.

A diferencia de los eclipses solares —que requieren protección ocular específica para evitar daños irreversibles en la vista—, este eclipse lunar se podrá disfrutar a simple vista, de manera completamente segura y sin riesgo alguno. Para una experiencia superior, los especialistas recomiendan buscar zonas con baja contaminación lumínica y horizonte despejado hacia la orientación del astro.

Qué provoca la “Luna de Sangre” y por qué será un fenómeno destacado en Uruguay

Durante la fase de totalidad del eclipse, la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra (la umbra) sobre la superficie del satélite natural. En ese instante, la atmósfera terrestre filtra la luz solar y dispersa las longitudes de onda azules, permitiendo que solo los tonos rojizos y anaranjados atraviesen la capa atmosférica y se reflejen en la Luna, fenómeno popularmente conocido como “Luna de Sangre”.

Este acontecimiento reviste una importancia científica y divulgativa fundamental para Uruguay y el resto de la región, ya que no solo ofrece una oportunidad clave para el estudio astrofísico de la atmósfera terrestre y el comportamiento óptico de la luz, sino que también impulsa el astroturismo en regiones con cielos limpios y fomenta el interés del público general por las ciencias del espacio.

"Luna de Sangre". Foto: Freepik.

Fases que tendrá el eclipse lunar que se verá desde Uruguay

Como sucede cada vez que ocurre un eclipse parcial, se desarrollará en diferentes fases, desde que empieza a ocultarse la Luna hasta la finalización del fenómeno.

El eclipse será visible en la noche del 27 al 28 de agosto y habrá que considerar el siguiente cronograma:



22:23: inicio de la fase penumbral (cambio tenue e imperceptible a simple vista).

23:33: ingreso en umbra, es la entrada de la Luna en la zona más oscura de la sombra terrestre.

01:12: punto máximo del eclipse (cobertura del 94% del disco lunar en Buenos Aires).

02:50: fin de la fase parcial y transición hacia la etapa penumbral final.

04:01: salida de penumbra.

Con información de La Nación/GDA