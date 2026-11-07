Para qué sirve hervir laurel, clavos de olor y canela: el truco para eliminar malos olores

Luego de cocinar, existen una diversa cantidad de olores que pueden persistir en una cocina durante horas, incluso luego de limpiar todos los elementos utilizados y las superficies cercanas.

Para solucionar esta problemática, existen cientos de productos aromatizantes y diversas recetas caseras que pueden renovar el olor completo de un ambiente, en especial una receta conformada por hojas de laurel, clavos de olor y ramas de canela.

La mezcla funciona al calentar los tres ingredientes en agua, lo que favorece la liberación de sus compuestos volátiles hacia el aire.

Un artículo publicado por Clarín, otorga una explicación más precisa sobre lo que genera esta infusión. Explica que el clavo de olor aporta eugenol, la canela libera cinamaldehído y el laurel contiene 1,8-cineol, combinación que genera una fragancia especiada, cálida y fresca.

No obstante, aclaran que este método ayuda a disimular las fragancias pero no elimina la fuente del olor de manera permanente ni purifica el aire, por lo que debe complementarse con la limpieza de superficies y la ventilación adecuada de las habitaciones.

Infusión aromática de laurel, clavos de olor y ramas de canela sobre una tabla de madera. Foto: Gemini.

Cómo preparar la infusión aromática de laurel, clavos de olor y ramas de canela

Para realizar la preparación en la cocina, se necesita utilizar:



Un litro de agua

Entre cuatro y cinco hojas secas de laurel

Dos ramas de canela

Entre ocho y diez clavos de olor enteros

La mezcla se debe llevar a hervor en una cacerola y luego mantener a fuego lento durante unos 30 minutos, o más tiempo si se busca prolongar el aroma en el hogar. Es fundamental vigilar el recipiente de forma constante y agregar agua si el nivel desciende demasiado para evitar que el contenido se evapore por completo o se queme.

Precauciones a tener en cuenta para realizar la infusión

A pesar de tratarse de recursos culinarios naturales, y comunes dentro de gran cantidad de hogares, la rutina requiere ciertos cuidados domésticos a la hora de su preparación.

No se debe dejar la infusión al fuego sin supervisión ni al alcance de niños o mascotas. Además, en el caso de personas sensibles a los aromas intensos, la concentración del vapor proveniente de la preparación puede causar irritación ocular, dolor de cabeza o incluso molestias respiratorias, por lo que se aconseja apagar el fuego y ventilar el ambiente.

Por último, se aclara que la mezcla no posee propiedades terapéuticas ni debe emplearse como tratamiento para problemas de salud, ya que su único fin debería estar centrado en la modificación del olor de una habitación.