Un método sencillo con bicarbonato de sodio para que el tacho de basura de la cocina no junte mal olor

El bicarbonato de sodio es uno de los recursos caseros más utilizados para combatir el mal olor del tacho de basura. Su uso puede ayudar a controlar algunos olores desagradables, aunque no detiene la descomposición de los residuos ni sustituye la limpieza y desinfección del recipiente.

Antes de aplicar el producto, es importante limpiar el tacho de basura y dejarlo secar por completo. Después, se puede esparcir de una a cuatro cucharadas de bicarbonato de sodio en el fondo del recipiente, antes de colocar la bolsa de basura.

También se puede recurrir a cáscaras de cítricos o unas gotas de aceites esenciales para aportar aroma, aunque conviene tomar precauciones si hay mascotas en el hogar. Si los residuos contienen líquidos o restos húmedos, utilizar una segunda bolsa puede ayudar a evitar derrames.

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Cada cuánto hay que cambiar el bicarbonato

Para mantener su efecto, se recomienda renovar el bicarbonato de sodio una vez por semana o después de realizar una limpieza profunda del tacho. Si el producto entra en contacto con líquidos o restos de comida, lo mejor es retirarlo, lavar el recipiente y dejarlo secar antes de colocar una nueva cantidad.

Otros hábitos para evitar los malos olores en la basura

Persona tirando restos de comida a una basura dentro de un hogar. Foto: Canva.

El bicarbonato para los olores puede ser un complemento útil, pero no reemplaza las medidas básicas de higiene del hogar. Para prevenir los malos olores en la basura, conviene vaciar el recipiente con frecuencia, lavar periódicamente sus paredes y su tapa, y asegurarse de que las bolsas estén en buen estado y bien colocadas.

La limpieza regular es especialmente importante cuando se acumulan residuos orgánicos, ya que sus restos pueden favorecer la aparición de olores desagradables. Mantener el tacho limpio y seco, junto con una correcta eliminación de residuos, contribuye a mejorar la higiene de la cocina y a eliminar los malos olores.

