Olor a mascotas en el hogar: recomendaciones de expertos para eliminarlo y mantener los ambientes frescos

La presencia de aromas intensos en las viviendas habitadas por perros y gatos se ha transformado en un desafío habitual para los hogares con animales de compañía.

Según explican los especialistas en higiene y bienestar animal, este fenómeno no se debe necesariamente a una falta de limpieza general en la casa, sino a la propiedad que poseen las telas y tejidos de uso diario —como mantas, almohadones y camitas— de absorber y retener partículas aromáticas durante períodos prolongados.

Para resolver este inconveniente sin recurrir a fragancias tradicionales que se limitan a enmascarar los olores de forma temporal, el sector de cuidado de animales ha desarrollado formulaciones técnicas destinadas a la neutralización directa de los compuestos presentes en las fibras y zonas comunes.

Consejos prácticos para el cuidado de los espacios

La inclusión del cuidado textil dentro de las rutinas habituales de las mascotas busca preservar la frescura y la higiene del hogar sin sumar complicaciones excesivas al mantenimiento cotidiano.

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Para controlar la acumulación de olores, los expertos recomiendan las siguientes pautas:



Foco en las áreas de descanso: higienizar de forma periódica las mantas, fundas y almohadones donde duermen las mascotas.

higienizar de forma periódica las mantas, fundas y almohadones donde duermen las mascotas. Uso de neutralizadores específicos: aplicar productos formulados para absorber y descomponer las moléculas del olor, en lugar de utilizar aromatizantes de ambientes estándar.

aplicar productos formulados para absorber y descomponer las moléculas del olor, en lugar de utilizar aromatizantes de ambientes estándar. Prevención y ventilación: integrar la ventilación de los ambientes y la limpieza preventiva de los tejidos dentro de las tareas de aseo del hogar.

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La puesta en práctica de estas medidas contribuye a mantener el confort en la convivencia con los animales, conservando las áreas comunes y de descanso en óptimas condiciones de limpieza.

En base a El Tiempo/GDA