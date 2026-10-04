El truco del Feng Shui para separar el fuego del agua en la cocina y evitar tensiones en tu hogar

La distribución del hogar resulta clave dentro de los principios del Feng Shui para garantizar el bienestar, la abundancia y la prosperidad.

Según esta disciplina milenaria, la correcta disposición de los electrodomésticos y los elementos cotidianos permite mantener el equilibrio energético y evitar colisiones entre las distintas fuerzas, o personas, que conviven en el ambiente.

La recomendación principal radica en separar los aparatos vinculados al fuego de aquellos asociados al agua, ya que su cercanía directa puede generar choques que afecten la armonía familiar y la economía.

Altar decorativo con un árbol de la vida de piedras naturales. Foto: Canva.

Para lograr un espacio armónico sin realizar reformas estructurales, existen pautas sencillas de organización y uso de materiales que neutralizan las fricciones energéticas. Identificar la función de cada artefacto y ubicarlos en la posición adecuada es algo que, según esta disciplina, permite que la vivienda funcione como un motor de energía positiva.

Cómo separar los elementos de agua y fuego en la cocina

Dentro de la categoría de fuego se encuentran la cocina, las hornallas, el horno y el microondas, mientras que el fregadero o pileta, el lavavajillas y la heladera representan al elemento agua. La regla fundamental del Feng Shui indica que nunca se deben ubicar los artefactos de fuego al lado ni directamente enfrente de los del agua. Este enfrentamiento directo destruye la fluidez del ambiente y suele derivar en tensiones financieras o discusiones constantes.

Horno empotrable moderno con la puerta abierta. Foto: Canva.

En los casos donde las dimensiones reducidas del inmueble impidan distanciar ambos sectores, se sugiere utilizar la madera como un conector armonizador. Intercalar un objeto de madera, como una tabla de picar, elementos de cocina o una planta pequeña, entre la pileta y las hornallas genera un ciclo constructivo que absorbe la confrontación entre el agua y el fuego, restaurando la paz del ambiente.

Ubicación de las hornallas y orden de los ambientes según el Feng Shui

El sector de cocción representa el núcleo de la riqueza y la salud en la vivienda. Por este motivo, las hornallas deben estar apoyadas contra una pared sólida y firme, evitando la presencia de ventanas traseras que dispersen la energía. Asimismo, se aconseja que la persona que cocina no quede de espaldas a la puerta de entrada para conservar una posición de control y tranquilidad.

Además de la disposición de los artefactos de acero y metal, el mantenimiento del orden y la limpieza resulta indispensable. Conservar las mesadas despejadas y las superficies higienizadas refleja directamente la estabilidad de las finanzas personales, permitiendo que la energía circule libremente en el hogar.