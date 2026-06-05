Cómo colocar un tornillo en la pared de forma correcta y qué hacer para que no quede suelto

Hacer trabajos manuales en el hogar puede parecer sencillo (incluso tentador para quienes buscan un cambio o innovación en los espacios) pero llevarlos a cabo requiere un conocimiento básico para no dañar o perjudicar las superficies.

Lo primero a considerar antes de atornillar la pared es el uso de tarugos o tacos: aquellas pequeñas piezas de plástico o madera que se insertan en los agujeros de la superficie. La elección de estos elementos dependerá de las propiedades del tornillo y de la naturaleza del objeto que se quiera colgar o posicionar con el mismo.

¿Cómo elegir el tamaño del tornillo y el tarugo según el peso?

El tarugo se usa para fijar el punto exacto de anclaje firme y seguro para colocar los tornillos luego. Este elemento se pone directo en la pared o en la superficie. El objetivo es evitar que el tornillo quede flojo, se caiga o se rompa (tanto el tornillo como partes de la superficie). De este modo, el tarugo funciona como un amparo para el tornillo y asegura una mejor calidad del resultado final.

Antes de comenzar cualquier procedimiento manual es crucial saber cuánto pesa el objeto que se quiere colocar en la pared. Dependiendo del peso, el tornillo y tarugo serán de menor o mayor calibre. Y esto es una regla básica para cualquier arreglo del hogar: cuanto más pesa el objeto, más grande el calibre del tornillo (y el tarugo dependerá de este último).

Mujer colocando tornillo en la pared. Foto: Canva

Paso a paso para colocar un tarugo en la pared con herramientas caseras

Lo primero es revisar si la pared es sólida y tiene una estructura apta para poner un tornillo. En paredes huecas se usa otro tipo de tarugos. El pico del taladro también debe coincidir para poder anclar correctamente. Con estos elementos ya se puede comenzar la instalación del tornillo:

Marcar la pared en el punto que se desee colocar el tarugo: puede ser con lápiz para luego borrar fácilmente. Perforar con el taladro lentamente. Colocar el tarugo en el orificio. Insertar más profundamente el tarugo con ayuda de un martillo. Una vez fijo en la pared, introducir el tornillo girando suavemente.

Con esta guía sencilla para preparar y colocar los tornillos en la pared del hogar, los cuadros, estantes o cualquier otro objeto que se desee ubicar en paredes estará asegurado y sin peligro de caídas o desequilibrios.