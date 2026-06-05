Métodos caseros con bicarbonato de sodio y papel aluminio para limpiar tus joyas de oro y plata

Las joyas de oro, joyas de plata y piezas con baño de oro son accesorios versátiles que complementan cualquier estilo. Sin embargo, el uso cotidiano favorece la acumulación de grasa, polvo, restos de perfume y otras impurezas que pueden hacer que pierdan brillo, adquieran una apariencia opaca o incluso desarrollen malos olores.

Aunque existen productos específicos para el cuidado de la joyería, también es posible realizar una limpieza de joyas en casa utilizando ingredientes sencillos y seguros que ayudan a recuperar su aspecto original.

Cómo limpiar joyas de oro y recuperar su brillo

Joyas de oro. Foto: Commons.

Las joyas de oro suelen ser resistentes al desgaste, pero con el tiempo pueden perder parte de su brillo natural. Para una limpieza profunda, una de las opciones más populares es utilizar bicarbonato de sodio.

Limpieza de joyas de oro con bicarbonato



Colocá agua tibia en un recipiente. Agregá una cucharadita de bicarbonato de sodio hasta formar una pasta. Aplicá la mezcla sobre la joya de oro. Dejá actuar entre 15 y 20 minutos. Enjuagá con abundante agua. Secá con un paño suave y limpio.

Este método ayuda a eliminar la suciedad acumulada y devolver el brillo a los accesorios.

Importante: evitá utilizar productos abrasivos como cloro, lejía o pasta dental, ya que pueden dañar el acabado de las piezas.

Cómo limpiar joyas de plata con papel aluminio

Joyas de plata. Foto: Commons.

Las joyas de plata tienden a oscurecerse debido a la oxidación provocada por el contacto con el aire y otros agentes ambientales. Una técnica casera muy utilizada para devolverles su brillo consiste en emplear papel aluminio.

Limpieza de plata paso a paso



Cubrí el interior de un recipiente de vidrio con papel aluminio. Añadí agua tibia. Incorporá una cucharadita de bicarbonato de sodio. Agregá el jugo de un limón y mezclá bien. Sumergí las piezas de plata durante 30 minutos. Retiralas y enjuagalas mientras las frotás suavemente. Secalas con un paño de algodón.

Este procedimiento ayuda a reducir la oxidación y recuperar el brillo característico de la plata.

Cómo conservar mejor las joyas de plata

Para evitar que vuelvan a oscurecerse rápidamente, los especialistas recomiendan guardar las joyas de plata en bolsas o cajas cerradas, reduciendo así su exposición al aire y la humedad.

Cómo limpiar joyería con baño de oro

Las piezas con baño de oro requieren un cuidado más delicado, ya que la capa dorada puede desgastarse si se utilizan productos agresivos.

Limpieza de joyería bañada en oro



Llená un recipiente con agua tibia. Añadí unas gotas de jabón neutro líquido. Mezclá suavemente. Introducí las joyas y dejalas en remojo entre 15 y 30 minutos. Utilizá un cepillo de cerdas suaves para retirar la suciedad. Enjuagá con abundante agua. Secá cuidadosamente con un paño que no deje pelusas.

Este método permite limpiar la joyería de baño de oro sin dañar su acabado ni afectar su brillo.

Consejos para mantener las joyas como nuevas

Foto: Commons.

Retirá las joyas antes de aplicar perfumes o cremas.

Evitá el contacto con productos químicos agresivos.

Guardá cada pieza por separado para evitar rayones.

Realizá una limpieza periódica de joyas para prevenir la acumulación de suciedad.

para prevenir la acumulación de suciedad. Conservá los accesorios en lugares secos y protegidos de la humedad.

Con estos cuidados, las joyas de oro, plata y baño de oro pueden conservar su brillo y apariencia durante mucho más tiempo.