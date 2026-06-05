¿Cómo postularse a los Concejos Vecinales 2026 para proponer soluciones directas a los barrios en Montevideo?

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que abrirán las inscripciones para postularse a los Concejos Vecinales 2026. Es una propuesta de la comuna creada en 1993 para promover la participación ciudadana en el desarrollo de los barrios en Montevideo.

El período de postulación para anotarse a los Concejos Vecinales 2026 comienza el próximo lunes 8 de junio y cierra el 17 de julio. Se puede realizar la inscripción de forma presencial o por web.

Como indica la IMM en su sitio web: "Los Concejos Vecinales son organizaciones sociales y autónomas, integradas por vecinos y vecinas. Su valor fundamental radica en ser los portavoces directos de las necesidades, demandas y propuestas del barrio ante las autoridades municipales y departamentales".

Agregan que las tareas y actividades de un concejal vecinal se basan en aportar soluciones concretas y tangibles para la comunidad y de esta forma garantizar que las decisiones se tomen teniendo en cuenta la mirada y la experiencia real de quienes caminan el barrio todos los días.

Requisitos y perfiles: ¿quiénes pueden inscribirse como candidatos a los Concejos Vecinales?

La convocatoria está abierta a personas particulares interesadas en mejorar su entorno, así como a representantes de organizaciones sociales, vecinales, culturales, religiosas o deportivas de cada zona de Montevideo.

¿Cómo postularse a los Concejos Vecinales 2026?

A partir del próximo lunes 8 de junio, se recibirán las inscripciones de forma presencial en Centros Comunales Zonales (CCZ), así como a través del formulario web habilitado para este período. El lanzamiento oficial de la campaña será el mismo lunes 8 de junio a las 18:30 horas, en el Espacio Colabora.