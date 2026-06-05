Fondos solidarios impulsarán el Espacio de Atención Psicoemocional de Fundación Los Pinos en la zona de Casavalle

Los fondos permitirán avanzar en la consolidación del Espacio de Atención Psicoemocional que Fundación Los Pinos impulsa en Casavalle, una iniciativa orientada a fortalecer la atención, prevención y promoción de la salud emocional de niños, adolescentes y familias.

La campaña anual solidaria que Disco y Géant llevaron adelante a beneficios de Fundación Los Pinos culminó con una recaudación total de $1.714.499, compuesta por $1.430.743 aportados por los clientes y $283.756 donados por las empresas. Los fondos serán destinados a la construcción del Espacio de Atención Psicoemocional que la organización impulsa en Casavalle, una iniciativa orientada a ampliar el acceso a servicios de atención, prevención y promoción de la salud emocional para niños, adolescentes y familias.

La campaña se desarrolló entre el 29 de abril y el 24 de mayo en todos los locales de Disco y Géant, donde los clientes pudieron colaborar mediante una donación voluntaria al momento de realizar sus compras. Lo recaudado buscará consolidar un espacio integral para abordar una problemática cada vez más relevante: el acceso a la atención psicológica y psicopedagógica en contextos de vulnerabilidad.

En una primera etapa, el centro contará con cinco consultorios, un aula destinada a formaciones y talleres y un patio interno. Esta nueva fase permitirá avanzar en la incorporación de oficinas, salas de reuniones y un espacio de usos múltiples, ampliando su capacidad de atención y su alcance dentro de la comunidad.

“Estamos muy orgullosos de los resultados alcanzados en esta nueva edición de la campaña. Es una muestra concreta del compromiso de nuestros clientes, colaboradores y empresas con una causa que genera un impacto real en la comunidad. Desde hace más de 12 años acompañamos el trabajo de Fundación Los Pinos y sabemos de la importancia que tiene este proyecto para cientos de niños, adolescentes y familias de Casavalle”, expresó María Lorenzo, responsable de RSE de GDU.

La Fundación Los Pinos trabaja desde 1997 en Casavalle promoviendo oportunidades educativas, laborales y de desarrollo personal para niños, jóvenes y sus familias. El nuevo Espacio de Atención Psicoemocional complementará ese trabajo mediante una propuesta especializada que buscará brindar respuestas concretas a las necesidades emocionales de la comunidad.