Pautas y consejos prácticos para conservar los alimentos y evitar que terminen en la basura

El desperdicio de alimentos se ha convertido en uno de los grandes desafíos globales debido a su impacto en el medio ambiente y en la seguridad alimentaria.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cerca de una tercera parte de los alimentos producidos en el mundo termina desechada.

Esto representa alrededor de mil 300 millones de toneladas cada año. Frente a esta problemática, incorporar hábitos de consumo responsable y aplicar métodos correctos de conservación de alimentos resulta fundamental para los hogares actuales.

La reducción del desperdicio no solo contribuye al cuidado ambiental, sino que también permite optimizar recursos y generar un importante ahorro económico en la vida cotidiana.

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10 claves para conservar los alimentos correctamente

Especialistas internacionales recomiendan implementar estas medidas para mejorar la organización y el aprovechamiento de la comida:

Planificar las compras

Elaborar una lista basada en un menú semanal y revisar previamente la despensa ayuda a evitar compras impulsivas y la acumulación innecesaria de productos.



Comprar frutas y verduras imperfectas

Elegir productos con formas irregulares contribuye a reducir el desperdicio en supermercados y comercios. Además, mantienen el mismo valor nutricional que los alimentos visualmente “perfectos”.



Entender las fechas de etiquetado

Es importante diferenciar entre la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente. La primera indica seguridad alimentaria, mientras que la segunda se relaciona con la calidad del producto.



Mantener la temperatura adecuada

Conservar el refrigerador por debajo de los 5°C disminuye la proliferación de bacterias y microorganismos que aceleran el deterioro de los alimentos.



Aplicar el método PEPS

El sistema “Primero en Entrar, Primero en Salir” permite utilizar antes los productos más antiguos, reduciendo el riesgo de vencimiento.



Separar frutas y verduras

Algunas frutas liberan gas etileno, una sustancia que acelera la maduración de otros vegetales. Mantenerlos separados ayuda a prolongar su frescura.

Puestos de frutas y verduras en la feria de Villa Biarritz, feria vecinal en el parque Juan Zorrilla de San Martin en el barrio Punta Carretas de Montevideo, perros callejeros, ND 20250722, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Congelar alimentos

El uso del congelador es clave para extender la vida útil de carnes, panes, frutas y verduras, evitando pérdidas innecesarias.



Reutilizar las sobras

Transformar restos de comidas en nuevas preparaciones es una estrategia eficaz para disminuir el desperdicio y fomentar el ahorro doméstico.



Aprovechar todas las partes de los alimentos

Tallos, hojas y cáscaras pueden utilizarse en caldos, infusiones o recetas caseras, promoviendo un mayor aprovechamiento de alimentos.



Conservar productos secos correctamente

Guardar granos, harinas y enlatados en espacios frescos, secos y oscuros ayuda a mantener su calidad durante más tiempo.

El impacto ambiental del desperdicio de comida

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De acuerdo con National Geographic, tirar comida también implica desperdiciar recursos naturales esenciales como el agua, la tierra cultivable y la energía utilizada en la producción de alimentos.

Además, la acumulación de residuos orgánicos en vertederos incrementa la emisión de gases de efecto invernadero, agravando el problema del cambio climático.

Adoptar hábitos de consumo consciente y mejorar la conservación de los alimentos permite reducir gastos, disminuir el impacto ambiental y avanzar hacia un modelo de alimentación más sostenible y responsable.