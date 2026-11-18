Los rollos de papel higiénico que suelen terminar en el reciclable pueden convertirse en un adorno para el árbol de Navidad. Un tutorial de manualidades en YouTube muestra cómo transformar dos tubos de cartón en un moño decorativo, con materiales económicos y de fácil acceso, en una propuesta que combina reciclaje creativo y decoración navideña hecha a mano.

El proyecto requiere pocos elementos: dos tubos de cartón, una engrapadora, una pistola de silicona caliente, una tira de perlas o cuentas plateadas, ramitas de pino artificial, un aplique decorativo que puede ser una pequeña flor roja, y un lazo de hilo o cordón dorado. No se necesitan herramientas especiales ni conocimientos previos de manualidades.

Cómo hacer el adorno navideño con cartón reciclado paso a paso

El primer movimiento es plegar los extremos. Se toma uno de los tubos y se hunden los bordes de un extremo hacia el centro, doblándolos hacia adentro. Lo mismo se repite en el extremo opuesto, de modo que ambos pliegues se encuentren en la mitad del rollo.

Luego se fija la forma: con la engrapadora se asegura el doblez justo en el centro, donde se unen los pliegues. El resultado es una pieza con terminaciones puntiagudas. El procedimiento debe repetirse con el segundo tubo de cartón para obtener dos piezas idénticas.

La unión se hace con silicona caliente. Se aplica el pegamento en la punta central de uno de los rollos y se presiona contra la punta del otro. Al quedar enfrentadas, las dos piezas forman la silueta de un moño, que es la base del adorno.

Los detalles que definen el acabado del adorno para el árbol

Estrella colocada en la cima de un característico árbol de Navidad. Foto: Canva.

Para que el trabajo quede prolijo, se coloca una línea de silicona caliente a lo largo de todo el contorno exterior de los cartones y se va pegando la tira de perlas plateadas. Ese borde cumple una doble función: oculta los filos del cartón y aporta brillo a la pieza.

En la unión central del moño se pega un par de ramitas de pino artificial y, sobre ellas, se fija el aplique o la flor roja decorativa. Ese detalle disimula por completo la zona donde se encuentran los dos rollos, que es el punto más visible del armado.

El último paso es dar vuelta el adorno y aplicar un punto de silicona en la parte trasera central para fijar el lazo de cordón dorado. Con ese colgante, la pieza queda lista para ubicarse en el árbol.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.