Cuándo armar el árbol de Navidad este 2026: las fechas del Feng Shui para la prosperidad

La duda sobre si resulta conveniente o no adelantarse a los últimos días del año para armar el arbolito de Navidad cobra cada vez más fuerza en las casas. De acuerdo a distintas visiones contemporáneas del Feng Shui y las pautas del tradicional calendario chino Tong Shu, encarar los preparativos decorativos durante el mes de noviembre puede funcionar como una excelente oportunidad para renovar la energía de los ambientes, fortalecer la convivencia bajo el mismo techo y proyectar metas de prosperidad de cara a la nueva etapa.

Si bien esta milenaria corriente oriental de armonización espacial no establece una jornada obligatoria e inamovible, quienes interpretan sus principios a partir del calendario lunar proponen considerar cinco días específicos dentro de la agenda de noviembre de 2026 para concretar la tarea: hoy viernes 13, el martes 24, el miércoles 25 y el domingo 29.

El significado energético detras de las jornadas elegidas

Cada una de estas opciones encierra un valor simbólico alineado con la búsqueda de equilibrio dentro de la vivienda. De este modo, el martes 24 de noviembre es considerado días orientado al balance, ideal para poner en marcha el armado sin prisas, ordenar los rincones y repartir las tareas entre todos los integrantes de la familia de manera organizada.

Por su parte, las jornadas del viernes 13 y el miércoles 25 de noviembre aparecen catalogadas como fechas vinculadas a la estabilidad. Según esta interpretación, son momentos oportunos para afianzar proyectos personales, darles continuidad a los objetivos trazados y consolidar el afecto entre los seres queridos a través de la actividad compartida.

Estrella colocada en la cima de un característico árbol de Navidad. Foto: Canva.

La convergencia con el calendario litúrgico

El cierre del abanico de fechas recomendadas llega con el domingo 29 de noviembre, una jornada directamente ligada a la idea de éxito. Esta fecha presenta la particularidad de coincidir con el comienzo del Adviento en la tradición cristiana, fusionando de forma natural la costumbre litúrgica de preparación con el concepto de renovación energética que promueve la filosofía china.

Frente a estas creencias, los especialistas en la materia prefieren aclarar que estas combinaciones no cuentan con una comprobación científica que asegure giros de fortuna en la economía familiar, sino que deben entenderse como una manifestación cultural orientada al bienestar interior y la vivencia en comunidad.

Anticiparse en noviembre o esperar a la tradición de diciembre

Optar por adelantarse a la última hoja del almanaque brinda la posibilidad de extender el clima festivo y disfrutar durante más tiempo de la ambientación del hogar. Sin embargo, la costumbre más arraigada en estas latitudes mantiene al 8 de diciembre —Día de la Inmaculada Concepción— como el hito clásico para desplegar los adornos, aun cuando no exista un mandato oficial ni estrictamente normativo que lo imponga.

Consultoras del área como la experta Monserrat Beltrán remarcan que las primeras jornadas de diciembre también resultan acordes para dar inicio a un nuevo ciclo energético. Para las referentes del rubro, lo verdaderamente sustancial no pasa únicamente por mirar el calendario, sino por llevar adelante el ritual de la decoración con tranquilidad, buena predisposición y un propósito claro para la convivencia diaria.

En base a El Tiempo/GDA