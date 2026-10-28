El deshielo de los glaciares italianos sacó a la luz 250 explosivos de la Primera Guerra Mundial

El deshielo acelerado de los glaciares en los Dolomitas, una cordillera del norte de Italia, ha revelado un arsenal de armamento de la Primera Guerra Mundial. Según el Ejército italiano, se encontraron proyectiles de artillería italianos y proyectiles de mortero franceses, conservados en el hielo durante más de 100 años. Estas armas datan del período conocido como la "Guerra Blanca", un conflicto entre las tropas italianas y el Ejército austrohúngaro entre 1915 y 1918. Expertos entrevistados por el periódico británico The Guardian afirman que este fenómeno se debe al calentamiento global, que está acelerando el deshielo de los glaciares.

Los primeros informes sobre las municiones procedían de excursionistas que afirmaban haber encontrado bombas en la zona del Canal San Bovo, en el valle del Primiero, en la provincia de Trento. A partir de ahí, los militares llevaron a cabo una amplia operación de búsqueda en la zona y en otros lugares de gran altitud y glaciares de la región de Trentino-Alto Adige, en los Dolomitas.

Según la Brigada Alpina Julia, durante la campaña de verano se recuperaron y neutralizaron más de 250 artefactos explosivos, entre ellos, en la región del Canal San Bovo, “18 proyectiles de artillería italianos de 75 milímetros y 37 proyectiles de mortero Thevetot, un dispositivo fabricado en Francia y también suministrado al Ejército Real Italiano durante la Primera Guerra Mundial ”.

El consejo para quien encuentre este tipo de armamento es: "Nunca toque ningún artefacto explosivo, independientemente de dónde se encuentre", e informe inmediatamente a la policía. Los objetos históricos hallados en la región también se incorporarán a la colección del Museo de la Guerra Blanca, cuya inauguración está prevista para junio de 2027 en la ciudad de Bormio.

Según Stefano Morosini, profesor de la Universidad de Bérgamo y coordinador de proyectos patrimoniales en el Parque Nacional del Stelvio, el fenómeno está directamente relacionado con el calentamiento global, que ha acelerado el retroceso de los glaciares alpinos.

Soldados encuentran munición de la Primera Guerra Mundial en glaciares en deshielo en los Dolomitas, Italia. Foto: Julia Alpine Brigade.

"En los últimos años, al final de cada verano, estos peligrosos artefactos salen a la superficie, y su número aumenta cada año. Han permanecido conservados bajo el hielo durante más de 100 años. Algunos ya habían explotado, pero muchos no. Ahora que están reapareciendo, son extremadamente peligrosos", advierte.

Según Morosini, el intenso calor de los veranos europeos de los últimos años ha hecho que los glaciares de los Dolomitas sean cada vez más peligrosos. En 2022, 11 personas murieron cuando se desprendió una sección del glaciar Marmolada.

"Cada vez es más imposible acceder a los glaciares durante el verano debido a las prolongadas olas de calor en las zonas de gran altitud», afirmó. "Cualquiera que visite la región puede comprobar la rapidez con la que retroceden los glaciares y la intensidad de los impactos del cambio climático".

El calentamiento global revela el pasado

Durante décadas, numerosos vestigios de la Guerra Blanca, librada principalmente en los Dolomitas del Trentino-Alto Adige y los Alpes Lombardos, permanecieron ocultos bajo el hielo. Sin embargo, desde la década de 1990, el calentamiento global ha revelado una serie de reliquias, como armas, trineos, cartas y diarios, conservadas por las bajas temperaturas. En las últimas dos décadas, decenas de cuerpos, algunos con uniformes militares, han emergido del hielo derretido.

En 2017, la familia de un soldado italiano pudo celebrar su entierro tras encontrar sus documentos junto a su cuerpo, que fue descubierto en el glaciar Presena.

En 2015, tras el deshielo total de la capa de hielo en la cima del monte Scorluzzo, de 3095 metros de altura y con vistas al paso del Stelvio, se descubrió una tienda de campaña de madera que servía de refugio a los soldados. En su interior se encontraron colchones de paja, ropa, linternas, periódicos, postales, monedas y comida enlatada. El refugio fue clausurado al finalizar la Primera Guerra Mundial en noviembre de 1918 .

Se estima que más de un millón de personas murieron durante la Guerra Blanca. Sin embargo, la mayoría de los soldados no fallecieron en combate directo, sino en avalanchas, caídas desde montañas o por hipotermia.

O Globo/GDA