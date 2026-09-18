Qué se celebra hoy, viernes 18 de setiembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, viernes 18 de setiembre de 2026, en esta nota encontrará una selección de efemérides con hechos históricos y nacimientos ocurridos un día como hoy. Estas efemérides permiten repasar acontecimientos relevantes de distintas épocas y figuras destacadas vinculadas a esta fecha.

Qué se festeja este 18 de setiembre

El 18 de setiembre se conmemora uno de los hitos históricos más importantes para Chile, conocido como las Fiestas Patrias.

Esta fecha marca el inicio del proceso de independencia del país en 1810, cuando se realizó la Primera Junta Nacional de Gobierno en Santiago. Es una de las celebraciones más importantes para los chilenos, llena de tradiciones, alegría y unidad nacional.

Bandera de Chile.

Eventos históricos que ocurrieron un 18 de setiembre

2014: Se celebra un referéndum en Escocia, en el Reino Unido, para definir si el territorio se independiza o permanece dentro del país. Tras el escrutinio, la opción contraria a la secesión se impone con 55,4 % de los votos frente al 44,6 % del SÍ.

1931: Japón invade Manchuria, en China, tras utilizar como pretexto una explosión en la línea férrea. La región, rica en minerales y materias primas, será declarada más tarde como nación independiente bajo el nombre de Manchukuo, con un régimen afín a los intereses japoneses.

1898: Tiene lugar el incidente de Fashoda, un enfrentamiento entre las fuerzas británicas y francesas en Sudán. La llegada del general Horatio Herbert Kitchener obliga a Francia, aislada diplomáticamente, a retirar sus tropas de la zona.

1868: Las fuerzas navales con base en Cádiz, al mando de Juan Bautista Topete, se sublevan contra el gobierno de Isabel II en España. La proclama de los generales rebeldes marca un nuevo episodio de crisis política y militar contra el régimen monárquico.

1865: Se inaugura en Portugal la Exposición Universal de Oporto, un encuentro que reúne a más de 3.000 expositores. La mayoría de los participantes son portugueses, en una muestra del impulso industrial y comercial del país.

1851: Se publica en Nueva York el primer número de The New York Daily Times. El periódico, que años después pasará a llamarse The New York Times, se presenta como independiente, aunque con respaldo político de sectores republicanos.

1793: El presidente George Washington coloca la primera piedra del edificio del Capitolio en Washington D.C. El hecho se convierte en uno de los hitos fundacionales de la institucionalidad de Estados Unidos.

Capitolio en Washington DC. Foto: AFP

1635: Comienza la fase francesa de la Guerra de los Treinta Años, considerada la más cruel del conflicto. El emperador Fernando II declara la guerra a Francia, que se alía con Suecia ante el avance de los Habsburgo.

324: En la Batalla de Crisópolis, Constantino el Grande derrota y captura a Licinio. Con este triunfo, consolida su control exclusivo sobre el Imperio Romano.

Quiénes nacieron un 18 de setiembre

1819: Nace en París León Foucault, físico francés que más tarde demostrará la rotación de la Tierra mediante el célebre péndulo que lleva su nombre. También realizará aportes decisivos en el estudio de la luz e inventará el giróscopo.

1786: Nace en Copenhague Cristián VIII, quien llegará a ser rey de Noruega y posteriormente rey de Dinamarca. Su figura quedó vinculada a la política escandinava de la primera mitad del siglo XIX.

1750: Nace en Tenerife Tomás de Iriarte y Nieves Ravelo, poeta español de la Ilustración y el Neoclasicismo. Su nombre quedó especialmente asociado a las "Fábulas literarias".

53: Nace en Itálica Trajano, futuro emperador romano y primer gobernante de origen hispano en ocupar ese cargo. Su administración tuvo consecuencias relevantes en la organización política, judicial y económica de Roma.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.