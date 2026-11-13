Qué se celebra hoy, viernes 13 de noviembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se conmemora hoy, viernes 13 de noviembre de 2026, esta fecha reúne efemérides vinculadas con un día como hoy en la historia, entre hechos históricos y nacimientos que siguen siendo recordados a nivel internacional.

Qué se recuerda este 13 de noviembre

Un 13 de noviembre de 2002 murió en Montevideo Juan Alberto “Pepe” Schiaffino. Integrante de la selección campeona del mundo en 1950, fue una de las grandes figuras del equipo que venció a Brasil en el Maracaná y marcó el primer gol uruguayo en aquella final. A nivel de clubes, tuvo una destacada trayectoria en Peñarol, donde ganó varios campeonatos uruguayos, antes de dar el salto al fútbol europeo. En Italia defendió al Milan, equipo con el que conquistó tres títulos de liga y llegó a disputar una final de la Copa de Europa.

Juan Alberto "Pepe" Schiaffino.

Eventos históricos que ocurrieron un 13 de noviembre

2015. En París, 129 personas murieron y centenares resultaron heridas en una cadena de atentados terroristas yihadistas. Los ataques se produjeron en las inmediaciones del Estadio de Francia, en la sala Bataclan y en distintos puntos de la ciudad.

El Bataclan, en París, luego de los ataques. PHILIPPE LOPEZ/AFP

2001. Kabul, capital de Afganistán, fue capturada por la Alianza del Norte con apoyo de Estados Unidos. La ofensiva se dio como respuesta a los atentados del 11 de septiembre y marcó un punto clave en la caída del régimen talibán.

1985. El volcán Nevado del Ruiz entró en erupción en Colombia y provocó una avalancha de lodo y escombros que sepultó la ciudad de Armero. La tragedia dejó unas 25.000 víctimas y se convirtió en uno de los mayores desastres de América Latina.

1970. Un tifón con vientos superiores a los 200 kilómetros por hora devastó el entonces Pakistán oriental, actual Bangladesh. El fenómeno causó más de 200.000 muertes y quedó registrado entre los peores desastres naturales del siglo.

1916. Finalizó la ofensiva aliada sobre el río Somme, en el norte de Francia, en el marco de la Primera Guerra Mundial. La batalla dejó centenares de miles de bajas entre británicos, franceses y alemanes, con avances territoriales mínimos.

1523. Partió desde Tenochtitlán una expedición encabezada por Pedro de Alvarado para la conquista de Guatemala. La campaña derivó en un prolongado conflicto con los pueblos mayas, cuya resistencia se extendió durante casi dos siglos.

1002. En Inglaterra tuvo lugar la llamada matanza de San Bricio, ordenada por Etelredo II contra la población de ascendencia danesa. El episodio agravó la disputa entre sajones y daneses y tuvo consecuencias políticas en los años siguientes.

Quiénes nacieron un 13 de noviembre

1850. Nació en Edimburgo el escritor británico Robert Louis Stevenson, autor de obras como La isla del tesoro. Su producción literaria lo ubicó entre los nombres más influyentes de la narrativa de aventuras.

1312. Nació en Windsor el rey Eduardo III de Inglaterra. Su pretensión sobre la corona francesa fue uno de los factores que desencadenaron la Guerra de los Cien Años y consolidó a su reino como potencia militar.

354. Nació en Tagaste San Agustín, uno de los pensadores cristianos más influyentes de la Antigüedad. Fue autor de Las Confesiones y La Ciudad de Dios, textos centrales para la filosofía y la teología.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.