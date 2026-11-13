Crisis en Paraguay: fiscalía allana la residencia presidencial tras la caída de Santiago Peña

La Fiscalía de Paraguay allanó ayer jueves la residencia presidencial en Asunción en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank, que provocó la destitución y detención del expresidente Santiago Peña. El procedimiento se produjo tras varios allanamientos a propiedades vinculadas al exmandatario, de 47 años, que se encuentra en prisión preventiva y enfrenta penas de hasta 15 años de cárcel.

El Banco Central de Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por graves problemas de solvencia, y cientos de miles de clientes quedaron sin acceso a sus depósitos. Se desataron manifestaciones multitudinarias.

Peña está acusado de utilizar su influencia para favorecer al banco, en cuyo grupo controlador tuvo acciones hasta 2025. Es señalado de engordar Ueno Bank con millones en fondos públicos, y de ocultar o minimizar sus problemas pese a ser alertado de préstamos irregulares y riesgos de insolvencia. El allanamiento de ayer jueves “forma parte de las diligencias investigativas impulsadas por el equipo fiscal en el marco de la causa que investiga al expresidente”, señaló la fiscalía en un comunicado.

Por otra parte, el ministerio público detuvo ayer jueves al superintendente de bancos del BCP, Holger Insfrán, durante un allanamiento a su vivienda en Asunción.

El fiscal Christian Benítez afirmó al medio ABC que existen “elementos de sospecha con respecto a la conducta” del funcionario, que era responsable de supervisar las entidades financieras del país.

La justicia paraguaya lleva adelante dos investigaciones en paralelo, una centrada en los directivos de Ueno Bank, 10 de los cuales se encuentran detenidos, y otra en torno a Peña y al expresidente del BCP Carlos Carvallo, también en prisión preventiva.

La Fiscalía ya había allanado el lunes la vivienda de Peña en Asunción, donde incautó documentos, teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos. También registró una residencia de verano del exmandatario donde encontró una bóveda que Peña indicó cómo abrir, y estaba vacía. Peña permanece en prisión preventiva desde su destitución el 6 de noviembre mediante un acelerado juicio político. El vicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia para completar el mandato hasta 2028.

Ayer se entregó ante la justicia y quedó detenido Manuel Astigarraga, mano derecha del principal directivo de Ueno, Miguel Vázquez.

AFP