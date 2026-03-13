¿Qué se celebra hoy, viernes 13 de marzo de 2026 alrededor del mundo? Las efemérides de esta jornada

Al comenzar un nuevo día, en este caso el viernes 13 de marzo, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Qué se celebra este 13 de marzo

El 13 de marzo se celebra en Uruguay el Día Nacional del Butiá, una fecha dedicada a poner en valor esta fruta nativa y los palmares que forman parte del patrimonio natural y cultural del país.

Esta jornada se suele celebrar con productos derivados del butiá, presentaciones musicales, intervenciones artísticas y actos protocolares con autoridades.

El butiá es una especie de palmera que crece en la zona de Rocha, así como también en Treinta y Tres y en el sur de Brasil. Su nombre científico es Butiá Odorata y forma parte de un palmar natural de 70.000 hectáreas, único en el mundo. El butiá madura una vez al año, a principios del otoño.

El fruto es pequeño, anaranjado, con sabor agridulce. Los productores usan una máquina tamizadora para separar la pulpa de la cáscara, la fibra y el coco.

Butiá de la chacra Ibirá Pitá.

Con este fruto se hacen licores, mermeladas, jaleas, aderezos, jugos, helados, bombones, panificados, dulces y galletas, hasta cervezas, entre otros productos.

Entre las propiedades nutricionales que tiene el butiá están la vitamina C, el potasio, fósforo, sodio, magnesio, calcio, hierro, cobre y zinc.

Sucesos históricos que ocurrieron un 13 de marzo

1986: Los cosmonautas soviéticos Leonid Kizim y Vladimir Solovyev fueron lanzados a bordo de una nave espacial Soyuz a su encuentro orbital con la estación espacial Mir, convirtiéndose así en los primeros ocupantes de lo que sería la primera estación espacial de investigación habitada de forma permanente en la historia de la humanidad. Anteriormente, la soviética Salyut 1, en 1971 y la americana Skylab, en 1973, habían estado habitadas ocasionalmente.

1904: Por la mañana, en Las Cuevas, localidad argentina del Departamento Las Heras, Mendoza, situada en la Cordillera de los Andes en el límite entre Argentina y Chile, los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países junto a otras autoridades civiles, eclesiásticas y militares, inauguraron el monumento del Cristo Redentor que se convirtió en un símbolo de la amistad entre los dos pueblos. En el monumento reza una inscripción con un mensaje del Papa Pío XII, que fue leído en este acto por el obispo de San Carlos y que decía: "Se desplomarán primero estas montañas antes que chilenos y argentinos rompan la paz jurada al pie del Cristo Redentor". Esta simbólica ceremonia puso fin a los tensos desacuerdos surgidos entre ambas partes que por cuestiones fronterizas habían estado a punto de desencadenar un terrible conflicto bélico.

1884: Al-Mahdi inició el cerco de Jartum, la capital de Sudán, que fue defendida por una guarnición egipcia al mando del general británico Charles George Gordon. La ciudad cayó el 26 de enero de 1885. El general Gordon fue decapitado y su cabeza clavada en una pica.

1848: En Viena (Austria) tuvo lugar una concentración numerosa que exigió una Constitución para acabar con el odiado régimen absolutista. El ejército disolvió la concentración y se acabó en combates por toda la ciudad. Comenzó así una revuelta liberal por todo el país, que terminó el 31 de octubre cuando el mariscal de campo Alfred conquistó Viena y estableció la ley marcial y castigó a los rebeldes.

1781: En la constelación de Géminis y con un telescopio de 6.450 aumentos construido por él mismo, el astrónomo inglés William Herschel observó por primera vez a Urano, séptimo planeta desde el Sol y lo describió como "una nebulosa un tanto curiosa o tal vez un cometa" y le dio el nombre del padre del dios Saturno. Tras observarlo durante un año, concluyó que poseía una órbita planetaria.

1777: En Nueva Inglaterra (EE.UU.), el Congreso hizo un llamamiento a oficiales extranjeros para que se unieran a las fuerzas independientes y reforzaran así a las tropas americanas que luchaban contra las tropas británicas.

1325: En un islote aislado en una laguna, peregrinos mexicas reconocieron a un águila sobre un nopal devorando una serpiente, lo que les indicó el lugar donde debían fundar la ciudad de Tenochtitlán, hoy ciudad de México. Pronto se convirtió en la ciudad más poderosa de Mesoamérica que alcanzó casi 500.000 habitantes en su época de mayor esplendor.

Personalidades trascendentales que nacieron un 13 de marzo

1855: En Bostón, EE.UU., nació Percival Lowell, un astrónomo estadounidense conocido por promover la existencia de canales en la superficie de Marte, lo que le llevó a afirmar que eran la prueba evidente de vida inteligente en ese planeta. En 1894 fundó y fue su director, el Observatorio Lowell en Flagstaff, Arizona. Predijo el descubrimiento de Plutón, que los astrónomos observaron por primera vez en 1930, 14 años después de su muerte, desde el Observatorio que él mismo fundó.

Planeta Marte. Foto: iStock

1741: Nació en Viena (Austria) el que sería emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, José II, quien comenzó a reinar junto a su madre en 1765, pero no obtuvo el gobierno efectivo hasta la muerte de ésta en 1780, a la que sucedió como rey de Hungría y de Bohemia.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.