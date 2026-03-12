El Día Nacional del Butiá se celebra con un festival en Castillos con actividades culturales y entrada libre
Cada 13 de marzo se celebra en Uruguay el Día Nacional del Butiá. En Castillos, la fecha se conmemora con el Festival Anual del Butiá, una jornada abierta con actividades culturales, charlas, música y propuestas para toda la comunidad.
El 13 de marzo se celebra en Uruguay el Día Nacional del Butiá, una fecha dedicada a poner en valor esta fruta nativa y los palmares que forman parte del patrimonio natural y cultural del país.
En ese marco, Castillos será sede del Festival Anual del Butiá, una jornada con entrada libre y gratuita que tendrá lugar en la Plaza Artigas y el Complejo Cultural 2 de Mayo. La propuesta busca destacar la importancia ambiental, cultural y productiva del butiá, así como promover el conocimiento y la protección de los palmares.
El sitio web del departamento de Turismo rochense informa que la actividad comenzará a las 15:30 de este viernes 13 de marzo y se extenderá durante toda la tarde y la noche, con un programa que incluye proyección de cine, actividades educativas, participación de emprendedores que elaboran productos derivados del butiá, presentaciones musicales, intervenciones artísticas y un acto protocolar con autoridades y especialistas vinculados a la protección de los palmares.
La jornada cerrará con espectáculos artísticos que celebran la identidad cultural de la región.
Cronograma de actividades:
15:30 a 17:00 - Proyección de la película "Cuatro Lagunas"
17:00 a 18:30 - Visita de escuelas al paseo del butiá / Emprendedores artesanales con productos derivados del butiá / Animación: Banda de Castillos / Murga Bruta 9 - Cuplé del picudo rojo
18:30 a 21:00 - Acto protocolar / Emisión del video institucional / Bienvenida del Alcalde de Castillos-Gastón Larrosa / Saludo de los alcaldes de Chuy y Lascano / Exposición de Mercedes Rivas (CURE - Comisión de Protección del Palmar) / Alberto Carpenter (IDR- CECOED contra el picudo rojo) / Alejandro Manovsky (MGAP- Ministerio de Ganadería) / Ministerio de Ambiente / Alejo Umpierrez - Intendente de Rocha
21:30 - Actividades artísticas: Pindingo Pereyra y Solipalma - 50 años
-
Helado de pitanga, harina de butiá o curry de arazá: conocé todo lo que se puede hacer con frutos nativos
Aguas Dulces, un pueblo tan simple como mágico, invita a conocerlo más allá de la temporada de verano
Desde pizza con camarones hasta cerveza de pitanga: los sabores para celebrar a Rocha en Semana Santa
¿Encontraste un error?