El Día Nacional del Butiá se celebra con un festival en Castillos con actividades culturales y entrada libre

El 13 de marzo se celebra en Uruguay el Día Nacional del Butiá, una fecha dedicada a poner en valor esta fruta nativa y los palmares que forman parte del patrimonio natural y cultural del país.

En ese marco, Castillos será sede del Festival Anual del Butiá, una jornada con entrada libre y gratuita que tendrá lugar en la Plaza Artigas y el Complejo Cultural 2 de Mayo. La propuesta busca destacar la importancia ambiental, cultural y productiva del butiá, así como promover el conocimiento y la protección de los palmares.

El sitio web del departamento de Turismo rochense informa que la actividad comenzará a las 15:30 de este viernes 13 de marzo y se extenderá durante toda la tarde y la noche, con un programa que incluye proyección de cine, actividades educativas, participación de emprendedores que elaboran productos derivados del butiá, presentaciones musicales, intervenciones artísticas y un acto protocolar con autoridades y especialistas vinculados a la protección de los palmares.

Palmares de Rocha Foto: Ricardo Figueredo

La jornada cerrará con espectáculos artísticos que celebran la identidad cultural de la región.

Cronograma de actividades:

15:30 a 17:00 - Proyección de la película "Cuatro Lagunas"

17:00 a 18:30 - Visita de escuelas al paseo del butiá / Emprendedores artesanales con productos derivados del butiá / Animación: Banda de Castillos / Murga Bruta 9 - Cuplé del picudo rojo

18:30 a 21:00 - Acto protocolar / Emisión del video institucional / Bienvenida del Alcalde de Castillos-Gastón Larrosa / Saludo de los alcaldes de Chuy y Lascano / Exposición de Mercedes Rivas (CURE - Comisión de Protección del Palmar) / Alberto Carpenter (IDR- CECOED contra el picudo rojo) / Alejandro Manovsky (MGAP- Ministerio de Ganadería) / Ministerio de Ambiente / Alejo Umpierrez - Intendente de Rocha

21:30 - Actividades artísticas: Pindingo Pereyra y Solipalma - 50 años