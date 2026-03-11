Eclipse solar más largo del siglo dejará partes del planeta en oscuridad por más de 6 minutos: cuándo será

Un eclipse solar total, previsto para el 2 de agosto de 2027, podría transformar el día en una especie de atardecer momentáneo en ciertas regiones del planeta. De acuerdo con estimaciones de astrónomos, en algunos puntos de la Tierra la Luna llegará a cubrir completamente el Sol durante hasta 6 minutos y 22 segundos, lo que marcaría la mayor duración registrada sobre tierra firme en el siglo XXI.

El fenómeno podrá observarse de forma parcial en regiones de Europa, África y Asia. La fase más impactante, conocida como totalidad —cuando el disco solar queda completamente oculto—, solo se producirá dentro de una franja estrecha del planeta.

Una franja de oscuridad cruzará diez países

La llamada franja de totalidad tendrá unos 258 kilómetros de ancho y será recorrida por la sombra de la Luna a lo largo de más de 15.000 kilómetros sobre la superficie terrestre. El trayecto atravesará diez países: España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

En total, el fenómeno abarcará aproximadamente 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Algunos lugares son considerados especialmente favorables para su observación, como la ciudad de Tarifa, en el sur de España, zonas costeras de Túnez y la ciudad egipcia de Luxor.

El fenómeno cruzará varias regiones densamente pobladas del planeta.

La larga duración del eclipse está vinculada a la posición de la Luna en el momento de la alineación entre los astros. Ese día, el satélite natural estará en perigeo, el punto de su órbita en el que se encuentra más cerca de la Tierra. Esa proximidad hace que la sombra proyectada por la Luna sea mayor, lo que permite que el Sol permanezca cubierto durante más tiempo.

El fenómeno también forma parte de la serie Saros 136, un ciclo conocido por producir eclipses con periodos prolongados de totalidad. Astrónomos señalan que un eclipse con una duración mayor a la prevista para 2027 recién volvería a registrarse en 2114.

Durante la fase de totalidad, el cielo no quedará completamente oscuro como durante la noche. El paisaje suele asemejarse a un crepúsculo repentino, con una fuerte disminución de la luz, aunque todavía se mantiene visible el horizonte. Esto ocurre porque parte de la luz solar sigue dispersándose en la atmósfera terrestre.

En los últimos días, publicaciones en redes sociales comenzaron a afirmar que todo el planeta quedará a oscuras durante el fenómeno, lo cual es incorrecto. La oscuridad total solo se percibirá en las zonas que estén dentro de la franja de totalidad; en el resto de las regiones, el evento se verá únicamente como un eclipse parcial.

Eclipse solar. Foto: JAXA/NASA

Otra información errónea que circula en internet sostiene que no habrá otros eclipses en 2027. Según astrónomos, también está previsto un eclipse solar parcial el 21 de setiembre de ese mismo año, visible principalmente en áreas del océano Pacífico.

Visibilidad: ¿se podrá ver desde Uruguay o América?

El evento no será visible en ninguna parte del continente americano. Las regiones de América del Norte, Central y del Sur, junto con Oceanía, quedarán fuera del área de impacto de la sombra lunar.

Sin embargo, el fenómeno atravesará zonas densamente pobladas del hemisferio oriental:



Totalidad: Recorrerá 11 países en el norte de África, la Península Arábiga y el Mediterráneo.

Recorrerá 11 países en el norte de África, la Península Arábiga y el Mediterráneo. Parcialidad: Más del 57% de la población mundial podrá observar al menos una fracción del eclipse. Ciudades como Lisboa (93%), Madrid (86%) y París (52%) tendrán una visibilidad significativa.

Cómo ocurre un eclipse solar

Un eclipse solar se produce cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol, bloqueando la luz solar y proyectando su sombra sobre el planeta. Este alineamiento no ocurre en todas las lunas nuevas porque la órbita lunar está levemente inclinada con respecto a la de la Tierra.

Eclipse solar parcial. Foto: Pixabay.

Dependiendo de la posición relativa de los astros, el fenómeno puede presentarse de distintas formas. En el eclipse total, la Luna cubre completamente el Sol; en el anular, queda visible un anillo luminoso alrededor del satélite; y en el parcial, solo una parte del disco solar es ocultada.

Con información de O Globo/GDA