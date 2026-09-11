Qué se celebra hoy, viernes 11 de setiembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, viernes 11 de setiembre de 2026, en esta nota de efemérides repasamos un día como hoy con algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes de la fecha.

Esto se recuerda cada 11 de setiembre

El 11 de setiembre de 2001, conocido como los Atentados del 11S, marcó un antes y un después en la historia mundial.

Ese día, Estados Unidos sufrió uno de los ataques terroristas más impactantes de su historia, cuando 19 terroristas secuestraron cuatro aviones y los estrellaron contra las Torres Gemelas, el Pentágono y un campo de Pensilvania, dejando cerca de 3.000 muertos y más de 25.000 heridos. El episodio reconfiguró la política internacional bajo el impulsó de nuevas doctrinas de seguridad y vigilancia a nivel global.

Atentado del 11 de setiembre de 2001 contra las Torres Gemelas. Foto: Archivo/AP/MARTY LEDERHANDLER

Eventos históricos que ocurrieron un 11 de setiembre

1973. En Chile, Augusto Pinochet encabezó un golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional Salvador Allende. El episodio puso fin a la democracia chilena de entonces y quedó registrado entre las efemérides más trascendentes de América Latina.

Salvador Allende. (Archivo El País)

1926. En Roma se produjo un atentado contra Benito Mussolini, del que salió ileso, aunque resultaron heridas ocho personas. Tras el ataque, el régimen endureció la represión con el cierre de periódicos opositores, la disolución de partidos y la creación de tribunales especiales.

1766. Mediante una Real Cédula, Carlos III declaró la admisión de los aborígenes americanos a las comunidades religiosas y su aceptación para ejercer cargos civiles. La disposición significó una definición relevante dentro de la administración colonial española.

1714. Barcelona se rindió ante las tropas borbónicas comandadas por el duque de Berwick. Con este desenlace de la guerra de Sucesión, Felipe V consolidó su posición como rey de España.

1709. En el contexto de la guerra de Sucesión española se libró la Batalla de Malplaquet, en la actual Bélgica. Aunque los vencedores angloholandeses obtuvieron una ventaja estratégica, sufrieron el doble de bajas que las fuerzas francesas derrotadas.

1649. Las tropas de Oliver Cromwell tomaron la ciudad irlandesa de Drogheda durante la campaña contra la rebelión monárquica. La acción derivó en una masacre y fue seguida por la consolidación del dominio inglés sobre gran parte de Irlanda.

1541. Las fuerzas del cacique Michimalonco atacaron y destruyeron la recientemente fundada ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura, hoy Santiago de Chile. El episodio quedó como uno de los hechos históricos más recordados de la primera etapa de la conquista en la región.

1297. En la Batalla del Puente de Stirling, las tropas escocesas dirigidas por William Wallace y Andrew de Moray derrotaron de forma contundente al ejército inglés. La victoria fortaleció el reconocimiento de Wallace entre la nobleza escocesa.

Quiénes nacieron un 11 de setiembre

1917. Nació en Sarrat, Filipinas, Ferdinand Marcos, quien años más tarde sería presidente de su país. Su figura quedó asociada a una etapa decisiva de la política filipina del siglo XX.

1903. Nació en Frankfurt del Main Theodor Ludwig Wiesengrund, conocido como Theodor Adorno, filósofo marxista, sociólogo y musicólogo alemán. Su obra tuvo amplia influencia en el pensamiento crítico contemporáneo.

1885. Nació en Eastwood, Inglaterra, David Herbert Lawrence, escritor británico y una de las voces literarias más influyentes en lengua inglesa del siglo XX. Su producción novelística y ensayística mantiene vigencia en la actualidad.

1653. Nació en Copenhague Ulrica Leonor, futura reina de Suecia y esposa de Carlos XI. La monarca fue reconocida por sus iniciativas benéficas, entre ellas la creación de una casa para pobres y un orfanato.

1524. Nació cerca de Vendôme, en Francia, Pierre de Ronsard, escritor y poeta destacado del siglo XVI. Entre sus obras más recordadas figuran Odas y Los amores de Casandra.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.