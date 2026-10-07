Qué se celebra hoy, miércoles 7 de octubre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, miércoles 7 de octubre de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con hechos históricos y nacimientos que quedaron registrados en la historia.

Qué se celebra este 7 de octubre

Cada 7 de octubre se celebra el Día Mundial del Algodón, una fecha que busca reconocer la importancia de este producto para la economía, el comercio y la vida de millones de personas. El algodón se cultiva en más de 75 países de cinco continentes y es una materia prima fundamental para la industria textil, según la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Además de utilizarse principalmente para fabricar ropa y otros productos textiles, el algodón genera empleo y ayuda al sustento de muchas comunidades. Su producción y comercialización son especialmente importantes para los países en desarrollo y, en particular, para los países menos adelantados.

El Día Mundial del Algodón fue reconocido oficialmente por las Naciones Unidas el 30 de agosto de 2021. La propuesta fue presentada por Benín, Burkina Faso, Chad, Côte d’Ivoire y Malí, países que tienen una importante producción de algodón.

La primera celebración tuvo lugar el 7 de octubre de 2019. Desde entonces, la fecha se conmemora cada año para destacar el aporte del algodón y promover un comercio más sostenible y beneficioso para los países productores.

Planta de algodón.

Eventos históricos que ocurrieron un 7 de octubre

2023: Hamás, la organización terrorista que gobierna la Franja de Gaza, lanzó un ataque militar sorpresa contra Israel por tierra, mar y aire. El ataque causó centenares de muertos, secuestrados y heridos, y marcó el inicio de una nueva escalada bélica en la región.

2012: Hugo Chávez ganó por cuarta vez la presidencia de Venezuela con el 54,5% de los votos y una participación electoral del 81%. La jornada transcurrió sin incidentes y el opositor Henrique Capriles reconoció la derrota tras conocerse los resultados.

1985: Cuatro integrantes del Frente de Liberación Palestina secuestraron en costas egipcias el crucero italiano Achille Lauro. Exigieron la liberación de militantes palestinos presos en Israel en uno de los episodios más recordados del terrorismo marítimo contemporáneo.

1952: En Estados Unidos, Joseph Woodland, Jordin Johanson y Bernard Silver patentaron el código de barras. El invento se convertiría con el tiempo en una herramienta clave para la logística, el comercio y la identificación rápida de productos.

1949: Quedó formalmente constituida la República Democrática de Alemania, en un contexto de creciente tensión internacional. El hecho profundizó la división de Alemania, de Europa y del mundo en los bloques de la Guerra Fría.

1882: Martina Castells y Valdespí se convirtió en Madrid en la primera mujer española en obtener el título de doctora en Medicina. El logro representó un antecedente fundamental para la incorporación de las mujeres a la educación superior y a la profesión médica.

1871: Chicago sufrió un devastador incendio que arrasó durante 48 horas más de 8 kilómetros cuadrados de la ciudad. El saldo incluyó cientos de muertos, miles de edificios destruidos y decenas de miles de personas sin hogar.

1813: El general Wellington y sus tropas realizaron incursiones en el sur de Francia, después de haber expulsado a las fuerzas napoleónicas de España. La ofensiva consolidó el avance aliado en la etapa final de la guerra peninsular.

1796: Carlos IV declaró la guerra a Gran Bretaña para proteger los intereses de la Corona española y de sus reinos. La medida alteró el equilibrio naval en el Mediterráneo occidental en un período de fuerte conflicto europeo.

1769: James Cook arribó a las costas de Nueva Zelanda durante su primer viaje a bordo del Endeavour. A partir de entonces inició tareas de exploración y cartografía que serían decisivas para el conocimiento europeo de la región.

1649: Felipe IV de España contrajo matrimonio con su sobrina, la archiduquesa Mariana de Austria. La unión se inscribió en la política dinástica de las monarquías europeas de la época.

1582: El calendario gregoriano dispuesto por Gregorio XIII modificó la cuenta del tiempo y provocó que esta fecha no existiera en los territorios que adoptaron de inmediato la reforma. Por ese ajuste, tras el 4 de octubre siguió directamente el 15 de octubre.

1571: Se libró la Batalla de Lepanto entre la flota del Imperio otomano y la coalición cristiana de la Liga Santa. La victoria de esta última alteró el equilibrio de poder en el Mediterráneo y quedó entre los grandes hechos históricos navales de la era moderna.

Quiénes nacieron un 7 de octubre

1952: Nació en Leningrado Vladimir Vladímirovich Putin, político ruso que se convertiría en una de las figuras centrales del poder en Rusia tras la desaparición de la Unión Soviética.

Vladimir Putin, presidente de Rusia. Foto: AFP

1931: Nació en Klerksdorp Desmond Mpilo Tutu, arzobispo anglicano sudafricano, referente en la lucha contra el apartheid y defensor de los derechos humanos. Su trayectoria lo llevó a recibir el Premio Nobel de la Paz en 1984.

1912: Nació en Lima Fernando Belaúnde Terry, arquitecto, estadista y presidente del Perú en dos períodos. Su gestión fue reconocida por el impulso a obras públicas, especialmente en vivienda y comunicaciones.

1885: Nació en Copenhague Niels Henrik David Böhr, científico danés distinguido con el Premio Nobel. Sus investigaciones fueron decisivas para comprender la estructura del átomo y el desarrollo de la mecánica cuántica.

1748: Nació en Estocolmo Carlos XIII, futuro rey de Suecia y Noruega. Su figura estuvo ligada a un período de fuerte predominio parlamentario en la política escandinava.

1471: Nació en Copenhague Federico I, quien más tarde sería rey de Dinamarca y de Noruega. Su ascenso al trono estuvo acompañado por cambios políticos y religiosos en el norte de Europa.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.