Qué se celebra hoy, miércoles 28 de octubre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, miércoles 28 de octubre de 2026, en estas efemérides se repasan algunos de los principales hechos históricos y nacimientos ocurridos un día como hoy en la historia.

Qué se recuerda este 28 de octubre

Cada 28 de octubre de se celebra el Día del Curtidor, una jornada conmemorativa que establece un feriado no laborable, pago, de carácter permanente para los trabajadores de esa rama de actividad en Uruguay.

La medida se encuentra amparada por la normativa vigente y contempla a los operarios vinculados directamente al sector productivo del cuero y afines.

De acuerdo con lo dispuesto por el decreto n.° 545/986, la paralización de las actividades laborales abarca de forma exclusiva a los empleados comprendidos dentro del grupo n.º 17, catalogado como “Industria del cuero y afines”, específicamente en el subgrupo n.º 3, referido como “Curtiembres de cuero pelíferos y afines”, o según los lineamientos de los Consejos de Salarios correspondientes al sector.

Hombre sosteniendo un trozo de cuero. Foto: Canva.

Eventos históricos que ocurrieron un 28 de octubre

2018. En Brasil, Jair Bolsonaro se impusoen las elecciones con el 55,2 % de los votos frente a Fernando Haddad, en un resultado que marcó un cambio de rumbo político en el país.

Jair Bolsonaro. Foto: AFP

1982. En España, el PSOE encabezado por Felipe González gana las elecciones por mayoría absoluta, con 202 diputados sobre 350 y el 48,4 % de los votos emitidos.

1962. Finaliza la Crisis de los Misiles luego de que Nikita Kruschev anunciara la retirada de los misiles soviéticos instalados en Cuba, tras el compromiso de Estados Unidos de no invadir la isla.

1958. Angelo Giuseppe Roncalli es elegido Papa y adopta el nombre de Juan XXIII, un pontificado que luego impulsará la renovación del Vaticano con la convocatoria del Concilio Vaticano II.

1956. Se realiza la primera emisión de Televisión Española desde los estudios del Paseo de la Habana, en Madrid, en un hito para el desarrollo de la televisión en ese país.

1918. Se proclama en Praga la independencia de Checoslovaquia, coronando las aspiraciones nacionales de checos y eslovacos tras años de dominio extranjero en Europa central.

1886. El presidente Glover Cleveland inaugura en Nueva York la Estatua de la Libertad, obsequio del pueblo francés para conmemorar el centenario de la independencia de Estados Unidos.

1848. En España se inaugura la primera línea de ferrocarril entre Barcelona y Mataró, un trayecto de 30 kilómetros que se convierte en un paso clave para el transporte moderno.

1776. En la batalla de White Plains, las tropas estadounidenses sufren una dura derrota ante las fuerzas británicas comandadas por el general Howe, en plena guerra de independencia.

1746. Un terremoto destruye la ciudad de Lima y poco después un maremoto arrasa el puerto de El Callao, en uno de los desastres más graves registrados en la región.

1636. Se funda en Cambridge, Massachusetts, la Universidad de Harvard, institución que con el tiempo se convertirá en una de las casas de estudios superiores más prestigiosas del mundo.

1538. Se funda en Santo Domingo la Universidad Santo Tomás de Aquino, considerada la primera universidad del Nuevo Mundo establecida por bula papal y un importante centro cultural de la época.

312. Constantino el Grande derrota a Majencio en la batalla del puente de Milvio, un episodio decisivo para su ascenso al poder y para el posterior reconocimiento del cristianismo en el Imperio romano.

Quiénes nacieron un 28 de octubre

1955. Nace en Seattle Bill Gates, empresario y cofundador de Microsoft, figura central en la expansión de la informática personal y uno de los nombres más influyentes de la tecnología contemporánea.

Bill Gates.

1914. Nace en Nueva York Jonas Salk, investigador médico y virólogo estadounidense, reconocido por desarrollar una vacuna segura y efectiva contra la poliomielitis.

1909. Nace en Dublín Francis Bacon, pintor de origen irlandés y referente de la Nueva Figuración, una corriente destacada dentro del arte del siglo XX.

1697. Nace en Venecia Giovanni Antonio Canal, conocido como Canaletto, artista italiano célebre por sus paisajes urbanos y por su influencia en la pintura paisajística posterior.

1467. Nace en Rotterdam Erasmo de Rotterdam, filósofo y teólogo humanista, considerado una figura clave del pensamiento europeo y precursor de profundas reformas intelectuales y religiosas.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.