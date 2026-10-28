Corina Machado será la candidata presidencia de la mayor coalición opositora de Venezuela

La líder opositora María Corina Machado volvió ayer martes a la sede de su partido en Caracas, dos días después de su sorpresivo regreso a Venezuela, para reunirse con la coalición opositora que hace poco la ratificó como su candidata presidencial.

La opositora y Nobel de la Paz apareció el domingo en la ciudad de Barquisimeto y emprendió un viaje de 400 kilómetros por carretera hasta Caracas. Miles de personas se volcaron a recibirla en distintos puntos de su ruta.

“Venezuela va a ser un referente para el mundo como un bravo pueblo frente a la peor de las tiranías, con voluntad, con organización, con inteligencia”, le dijo Machado a sus compañeros de partidarios.

La Plataforma Unitaria, la mayor coalición opositora, presentó recientemente un “Gran Acuerdo Nacional” con 14 iniciativas para la democratización de Venezuela y una hoja de ruta para elecciones generales. Proponen que Machado encabece este proceso. “Es la candidata presidencial de la fuerza democrática”, remató la dirigente opositora Delsa Solórzano.

El Comité Nobel afirmó este martes que aún se necesita una transición democrática en Venezuela, tras la vuelta de Machado a su país. “Muchas cosas han cambiado en los últimos meses, pero la tarea sigue siendo urgente: Venezuela aún necesita una transición democrática basada en derechos fundamentales, la participación política y unas elecciones libres”, declaró Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Nobel noruego, en un comunicado en el que celebró el regreso de Machado a Venezuela.

“El comité expresa la esperanza de que su regreso refuerce a la oposición democrática y su lucha pacífica en favor de la democracia”, insistió.

Un partidario de María Corina Machado, sostiene una bandera de Estados Unidos y una de Venezuela tras su llegada a Caracas. Foto: AFP

Vente Venezuela, que ha pedido elecciones presidenciales en 2027, no ha ofrecido detalles de la agenda de Machado tras su regreso al país, pero convocó a rueda de prensa para mañana jueves.

Por su parte, la Administración de Donald Trump detalló el lunes su hoja de ruta para la transición en Venezuela, que contempla una reforma judicial y electoral, antes de que la mandataria interina, Delcy Rodríguez, declare vacante la Presidencia y active un plazo constitucional de seis meses para celebrar elecciones, previsiblemente en 2027.

El plan coincide con el regreso al país de Machado, tras casi un año fuera, y a poco más de una semana de las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos. EFE