Día de los Difuntos 2026 en Uruguay: cuándo cae este feriado y qué se celebra en esa jornada

El Día de los Difuntos 2026 en Uruguay se conmemorará el próximo lunes 2 de noviembre de 2026, constituyendo el único feriado fijado para ese mes en el calendario nacional.

Se trata de una jornada laborable que, por disposición de la ley N° 16.805 , forma parte de los feriados que no cambian de fecha.

Durante esta jornada, la normativa vigente contempla la suspensión habitual de varias actividades administrativas y comerciales, así como la postergación de servicios y sorteos oficiales.

No obstante, por tratarse de un feriado que en 2026 cae en día lunes, generará un fin de semana largo para aquellos trabajadores cuya actividad habitual contempla la paralización en los feriados laborables.

Personas comprando flores cerca de los cementerios durante el Día de los Difuntos. Foto: Francisco Flores/Archivo El País.

Origen legal y tradiciones del Día de los Fieles Difuntos en Uruguay

La declaración de este feriado en Uruguay se ve plasmada en el artículo 2 de la ley N° 6.997 , la cual establece la paralización del trabajo el 2 de noviembre con el objetivo de destinar la jornada a la conmemoración de las personas fallecidas.

Para la tradición católica, la fecha constituye un momento para recordar a los seres queridos que han partido. En ese sentido, la jornada genera un importante movimiento en algunos puntos debido a una mayor afluencia de público a los cementerios.

Fotografía del Cementerio Central, ubicado en el Barrio Sur de Montevideo. Foto: Intendencia de Montevideo

¿Cuál es la historia de esta conmemoración religiosa?

El origen de la Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos se remonta al 2 de noviembre del año 998, cuando fue instituida por el monje benedictino San Odilón en Francia, según indica el sitio web de la Iglesia Católica de Montevideo.

Además, agrega que a partir del siglo XVI, la festividad fue adoptada formalmente en Roma y se extendió entre las comunidades católicas de todo el mundo.