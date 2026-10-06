Día de los Hijos en Uruguay 2026: qué día se celebra la última fecha comercial del año

El Día de los Hijos 2026 se celebrará en Uruguay el domingo 18 de octubre de 2026. La jornada quedó fijada por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (Ccsuy) como la quinta y última jornada comercial del calendario anual en el país.

Esta fecha comenzó a celebrarse de forma oficial a partir del año 2021, con el objetivo de reactivar el consumo en los comercios durante el segundo semestre del año. A su vez, se estableció que se desarrolle durante el mes de octubre para no superponerse con otras jornadas tradicionales de la actividad minorista.

Niño sonriendo alegremente junto a un hombre adulto. Foto: Canva.

Por qué se festeja el Día del Hijo y qué busca la celebración

Según lo establecido por la Ccsuy, el origen del Día del Hijo responde a una iniciativa para abarcar a un público amplio dentro del núcleo familiar.

A diferencia de otras instancias específicas, como el Día del Niño, la propuesta aplica a cualquier persona sin distinción de edad, al considerar que todos integran esa categoría familiar. La fijación de este día permite impulsar la actividad comercial mediante un rango adaptable a diferentes edades y perfiles de consumo.

Joven junto a un adulto sonriendo abrazados. Foto: Canva.

El calendario de fechas comerciales definido por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay para este año incluyó el Día de la Madre el 10 de mayo, el Día de los Abuelos el 19 de junio, el Día del Padre el 12 de julio, el Día del Niño el 16 de agosto y culmina con el Día del Hijo el domingo 18 de octubre de 2026.

Jornadas de descuentos en el Centro, Cordón y Ciudad Vieja

Esta jornada comercial impulsada por la Cámara tendrá, simultáneamente, la celebración del Día del Centro durante el jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de octubre de 2026. Esta iniciativa mensual organizada por Paseo Centro consiste en tres jornadas de descuentos y beneficios en comercios de los barrios Cordón, Centro y Ciudad Vieja.