Día de la Raza 2026: cuándo se celebra, cómo se paga por trabajar en ese feriado y qué se conmemora

El mes de octubre tiene solamente un feriado que comprende a todos los uruguayos, y es laborable. Debido a ello, son los empleadores los que determinan quiénes descansarán durante esa jornada. El asueto en cuestión es el Día de la Raza, que se celebrará el lunes 12 de octubre, beneficiando a las personas que tengan libre ese día con un fin de semana largo.

El feriado del 12 de octubre forma parte de las conmemoraciones que pueden correrse de fecha en Uruguay, pero al caer un lunes, se mantendrá en esa jornada.

El asueto forma parte de una conmemoración internacional que refiere a la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, por lo que también se denomina el "Descubrimiento de América", aunque este nombre ha sido cuestionado y ha caído en desuso, favoreciendo otros en su lugar, como el "Día de la Raza" o el "Día de la Diversidad Cultural".

¿Cómo se les paga a quienes trabajen durante este feriado?

Al ser un feriado laborable, la remuneración por trabajar durante el Día de la Raza depende de si el trabajador es jornalero o mensual, según el Pit-Cnt.

"En el primer caso, si trabajó en estos feriados comunes, cobrará el jornal habitual; de no hacerlo, no cobrará nada", explica la central sindical.

En cambio, si el trabajador mensual trabaja, no recibe 1/30 más de remuneración, sino que recibirá el sueldo común. Por otro lado, si detiene la actividad, cobrará también el mismo sueldo, sin descontársele de la liquidación el día feriado no trabajado, agrega.

Los feriados laborables en Uruguay se pagan solo si el trabajador tuvo actividad durante esa jornada. Foto: Archivo El País.

La llegada de Cristóbal Colón a América y debate histórico

Cristóbal Colón zarpó desde España en busca de una nueva ruta marítima hacia la India el 3 de agosto, encomendado por los Reyes Católicos, al mando de tres naves: la Niña, la Pinta y la Santa María. Fue más de dos meses después, en la noche del 11 al 12 de octubre, que se dio el grito de "¡Tierra!", tras el avistamiento de la isla de Guanahaní, bautizada por Colón como San Salvador, e identificada con la actual Watling, una de las Bahamas, según National Geographic.

"El navegante siguió su periplo por las islas de este archipiélago —Santa María de la Concepción (Rum Cay), Fernandina (Long Island), Isabela (Crooked Island), etc.— antes de arribar a Juana (Cuba) el 28 de octubre", consignó el medio. Poco más de un mes después, el 6 de diciembre, llegó a La Española y el 24, la Santa María encalló a la altura del cabo Haitien.

La llegada de Cristóbal Colón en 1492, pintura de Dióscoro Puebla realizada en 1862. Autor: Dióscoro Puebla / Dominio público

El cuestionamiento del nombre "Descubrimiento de América" se debe a que las poblaciones originarias ya se encontraban habitando el territorio y, además, se ha descubierto evidencia del paso de vikingos por el continente más de 400 años antes, según una investigación publicada en Nature.

Otro nombre utilizado en países latinoamericanos es el del "Día de la Resistencia Indígena", que hace referencia al proceso de colonización y la oposición a esta por parte de la población indígena, cuyo puntapié fue la llegada del navegante en este día.