Qué se celebra hoy, martes 15 de setiembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, martes 15 de setiembre de 2026, esta fecha reúne efemérides vinculadas con hechos históricos y nacimientos que dejaron huella. A continuación, un repaso por las efemérides más relevantes de un día como hoy en la historia.

Qué se celebra este 15 de setiembre

El 15 de setiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia, una jornada proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de noviembre de 2007 y celebrada por primera vez en 2008, con el objetivo de promover y fortalecer los principios democráticos en todo el mundo.

La fecha fue elegida para coincidir con el aniversario de la adopción de la Declaración Universal sobre la Democracia por la Unión Interparlamentaria, ocurrida el 15 de setiembre de 1997, y busca reafirmar que la democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos para determinar sus propios sistemas políticos, económicos, sociales y culturales, así como su plena participación en todos los aspectos de sus vidas.

Elecciones en Costa Rica. Foto: AFP.

Eventos históricos que ocurrieron un 15 de setiembre

2000: Con la presencia de 200 países, se inauguran en Sidney, Australia, las XXIV Olimpiadas de la Era Moderna. La competencia se extenderá hasta el 1 de octubre y quedará entre los grandes hechos históricos deportivos de un día como hoy.

1953: Se rechaza el ingreso en la ONU de la China comunista de Mao. Al mismo tiempo, se mantiene a Formosa en el Consejo de Seguridad de este organismo, en un episodio relevante dentro de las efemérides internacionales.

1949: El democristiano Konrand Adenauer resulta elegido por el Bundestag como canciller de la República Federal Alemana. Su designación marca un momento central en la reorganización política alemana de posguerra.

1940: Ante los continuos bombardeos sobre Londres, la RAF lanza un contraataque contra bombarderos nazis que se acercaban por el Canal de la Mancha. Según los informes, fueron derribados 185 aviones alemanes, en un episodio clave de la Segunda Guerra Mundial.

1935: En Alemania se promulgan las Leyes de Núremberg, que dividen a la población entre ciudadanos del Reich y súbditos sin derechos constitucionales. Estas disposiciones profundizaron la persecución antisemita impulsada por el régimen nazi.

1854: En el Teatro Santa Anna de Ciudad de México se canta por primera vez el Himno Nacional Mexicano, con letra de Francisco González Bocanegra y música de Jaime Nunó. La interpretación estuvo a cargo de Enriqueta Sotang.

1830: En el Reino Unido se inaugura la línea de ferrocarril entre Manchester y Liverpool. El hecho es considerado un punto de partida de la era ferroviaria y figura entre los grandes hechos históricos del transporte.

1829: En México, el presidente Vicente Guerrero expide un decreto que abole la esclavitud en todo el territorio. La medida retoma y concreta una disposición que había sido promulgada años antes por Miguel Hidalgo.

1821: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, integrantes de las Provincias Unidas de Centroamérica, proclaman su independencia de España. Se trata de una de las efemérides políticas más significativas de la región.

1514: Fray Bartolomé de las Casas renuncia a su encomienda y decide regresar a España tras denunciar abusos cometidos contra los indígenas. Su defensa influirá en cambios posteriores sobre la legislación colonial.

Quiénes nacieron un 15 de setiembre

1890: Nace en el Reino Unido Agatha Christie, la célebre escritora británica de novelas de misterio. Entre sus creaciones más conocidas figuran Hércules Poirot y Miss Marple, personajes centrales de la literatura policial.

Agatha Christie.

1789: Nace en Burlington, Estados Unidos, James Fenimore Cooper, escritor que alcanzará notoriedad por obras como El último mohicano. Su producción ofreció una mirada épica sobre las luchas y costumbres indígenas.

1613: Nace en París Francisco VI, duque de La Rochefoucauld, escritor y aristócrata francés. Es recordado especialmente por sus Máximas, una obra de referencia dentro de la literatura moral y filosófica.

1254: Nace en Venecia Marco Polo, mercader, explorador y aventurero veneciano. Su figura quedó asociada a los viajes hacia Asia y al recorrido por la ruta de la seda.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.