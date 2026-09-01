Qué se celebra hoy, martes 1º de setiembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si se busca saber qué se celebra hoy, martes 1º de setiembre de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los principales hechos históricos y nacimientos ocurridos un día como hoy. A continuación, un repaso por las efemérides más relevantes de esta fecha en la historia.

Esto se conmemora cada 1° de setiembre

El 1º de setiembre de 1904 ocurrió la batalla de Masoller. El enfrentamiento marcó el final de la Revolución de 1904 y es considerado la última gran guerra civil en Uruguay.

Fue en el departamento de Rivera donde el bando gubernamental, formado por los colorados y encabezado por el presidente José Batlle y Ordóñez, enfrentó al bando revolucionario, compuesto por blancos y nacionalistas, liderado por el caudillo Aparicio Saravia. Durante el combate, Saravia fue alcanzado por un impacto de bala, proveniente de un arma de fuego, que desencadenó su fallecimiento el 10 de setiembre de 1904. Su muerte desestabilizó el ejército nacionalista y puso fin a la lucha armada en el territorio. Los colorados salen como vencedores y se consolida la unidad del Estado.

Retratos de Aparicio Saravia.

Eventos históricos que ocurrieron un 1 de setiembre

1985: Una expedición franco-estadounidense encontró en el Océano Atlántico los restos del trasatlántico británico Titanic, a 640 kilómetros al sur de Terranova y a unos 4.000 metros de profundidad. El hallazgo permitió ubicar uno de los naufragios más recordados de la historia contemporánea.

Titanic en la profundidad del océano. Foto: Captura

1983: Un Boeing 747 de Korean Airlines con 269 personas a bordo fue derribado por cazas soviéticos luego de sobrevolar territorio de la URSS sin autorización. El episodio generó una fuerte repercusión internacional en el marco de la Guerra Fría.

1979: La sonda espacial Pioneer 11 pasó por encima del anillo más externo de Saturno y sobrevoló las nubes del planeta a 20.930 kilómetros de altura. Fue el punto más cercano de su recorrido alrededor del planeta antes de continuar su viaje fuera del Sistema Solar.

1969: En Libia, el coronel Muamar El Gadafi derrocó al rey Idris mientras el monarca se encontraba de visita en Marruecos. El golpe de Estado marcó el inicio de una nueva etapa política en el país africano.

1939: Tropas alemanas invadieron Polonia por distintos frentes por orden de Adolf Hitler, sin declaración de guerra previa. La ofensiva dio inicio a la Segunda Guerra Mundial, uno de los hechos históricos más trascendentes y devastadores del siglo XX.

1786: En Estados Unidos, John Pitch construyó una nave de vapor propulsada por un sistema de remos. El desarrollo se inscribió en los primeros avances vinculados a la navegación a vapor.

1769: El navegante inglés James Cook descubrió en el océano Pacífico las islas Tubuai, a las que bautizó como islas de la Sociedad. La expedición se convirtió en una referencia dentro de los viajes de exploración marítima del período.

1513: Vasco Núñez de Balboa inició una expedición hacia el interior del actual territorio panameño con el objetivo de cruzar el istmo de Panamá. Semanas después, la travesía derivaría en el avistamiento del Mar del Sur, hoy conocido como océano Pacífico.

673: El rey godo Wamba tomó la ciudad de Nimes, en la actual Francia, tras un sitio destinado a sofocar la rebelión encabezada por su general Paulo. La recuperación de la plaza permitió restablecer su autoridad frente a los sublevados.

Quiénes nacieron un 1 de setiembre

1875: Nació en Chicago, Estados Unidos, el escritor Edgar Rice Burroughs, autor de una extensa obra de aventuras, relatos históricos y ciencia ficción. Entre sus títulos más conocidos figura Tarzán de los monos, publicada en 1912.

1653: Nació en Núremberg, Alemania, Johann Christoph Pachelbel, músico y compositor destacado como organista y clavicembalista. Su nombre quedó especialmente asociado al célebre Canon en Re mayor.

1453: Nació en Motilla, en Córdoba, Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán. Fue un militar español al servicio de los Reyes Católicos y una figura destacada de su tiempo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.