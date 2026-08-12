Banco Central acuñará 5.000 monedas conmemorativas de José Batlle y Ordóñez a $ 2.000 cada una: cómo serán

El Poder Ejecutivo aprobó la ley N° 20511 que faculta al Banco Central (BCU) a acuñar monedas conmemorativas en honor al 170º aniversario del nacimiento del expresidente José Batlle y Ordóñez.

La norma, firmada por el presidente Yamandú Orsi y promulgada el 23 de julio de 2026, fue publicada oficialmente el 6 de agosto de 2026. Esta iniciativa resalta la importancia histórica de Batlle y Ordóñez para Uruguay y materializa su reconocimiento en piezas de alto valor simbólico.

El BCU está autorizado a fabricar hasta 5.000 monedas con un valor facial de $ 2.000 cada una, marcando un hito en la conmemoración oficial de su natalicio, que fue el 21 de mayo de 1856. La acuñación forma parte de las acciones del Estado para preservar y difundir el legado del líder histórico a nivel nacional y en el extranjero.

Características técnicas y detalles de las monedas conmemorativas

Las unidades tendrán composición de plata con una pureza mínima del 90 %, admitiendo una tolerancia máxima del 2 % debido a la aleación. Cada moneda pesará aproximadamente 12,5 gramos y tendrá un diámetro de 33 milímetros, con variaciones permitidas del 2 % en peso y +/- 0,1 milímetros en diámetro. Su forma será circular, con el canto liso, garantizando calidad y uniformidad en el diseño.

Monedas y billetes en pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

El BCU será responsable de definir los elementos ornamentales que figurarán en el anverso y reverso de las monedas, asegurando que reflejen adecuadamente la importancia histórica y cultural de José Batlle y Ordóñez.

Además, la ley habilita al Banco Central a determinar la desmonetización futura de estas piezas y su eventual venta o distribución tanto dentro de Uruguay como en el exterior, facilitando su comercialización a coleccionistas y público interesado.

Este lanzamiento se suma a otras iniciativas de conmemoración y busca posicionar a estas monedas como un símbolo tangible del legado batllista, que marcó un rumbo en la historia política y social del país.

Retrato de José Batlle y Ordóñez.

Monedas conmemorativas por el derecho al voto de la mujer

El mes pasado, el gobierno también había anunciado la acuñación de monedas conmemorativas de los 100 años del primer ejercicio del derecho al voto de la mujer en Uruguay y Latinoamérica.

El hecho histórico ocurrió el 3 de julio de 1927, cuando la mujer ejerció por primera vez el derecho al sufragio. En 2027 se cumplirán 100 años de este momento determinante para la historia de la política uruguaya y latinoamericana.

El voto se emitió en el pueblo de Cerro Chato, que marca la frontera entre Durazno, Treinta y Tres y Florida. La primera mujer en reivindicar su derecho fue Rita Ribeira, una inmigrante brasileña afrodescendiente de 90 años de edad.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.