Gobierno aprobó una ley para acuñar monedas especiales por los 100 años del derecho al voto de la mujer en Uruguay

El Poder Ejecutivo promulgó una ley que autorizará al Banco Central del Uruguay (BCU) acuñar monedas conmemorativas de los 100 años del primer ejercicio del derecho al voto de la mujer en Uruguay y Latinoamérica.

La ley N° 20.507, promulgada por el presidente Yamandú Orsi el 26 de junio de este año y publicada el 17 de julio, no solo aprueba la autorización para elaborar las monedas, sino también marca pautas con características y límites específicos para su acuñación.

La legislación además establece que el BCU es el organismo que se deberá encargar de determinar los elementos ornamentales que aparecerán en las monedas conmemorativas.

Cuántas monedas se fabricarán

En cuanto a los límites marcados por la ley aprobada, el BCU podrá acuñar hasta 5.000 unidades con motivo de los 100 años del derecho al voto de la mujer en nuestro país. El valor facial de cada unidad será de $ 2.000, añade el documento.

Por otro lado, la moneda se fabricará con plata y tendrá un fino de 900 milésimas. Se admitirá una tolerancia por aleación de un 2 %, agregó la ley.

Cada ejemplar pesará 10 gramos y medio y tendrá 28 milímetros de diámetro. Se permitirá una tolerancia de peso de 2 % por cada millar y de más o menos 0,1 milímetros en el diámetro.

Edificio del Banco Central del Uruguay (BCU). Foto: Archivo El País

La forma de cada moneda será circular y su canto será liso, estableció la ley.

"Facúltase al Banco Central del Uruguay a disponer la desmonetización de las monedas cuya acuñación se autoriza con esta ley y a su venta tanto en el país como en el exterior", concluye la legislación en su artículo 4.

¿Cuándo votó por primera vez una mujer en Uruguay?

El hecho histórico ocurrió el 3 de julio de 1927, cuando la mujer ejerció por primera vez el derecho al sufragio. En 2027 se cumplirán 100 años de este momento determinante para la historia de la política uruguaya y latinoamericana.

El voto se emitió en el pueblo de Cerro Chato, que marca la frontera entre Durazno, Treinta y Tres y Florida. La primera mujer en reivindicar su derecho fue Rita Ribeira, una inmigrante brasileña afrodescendiente de 90 años de edad.

En el famoso plebiscito de 1927, la población de la localidad debía decidir a dónde pertenecería su administración. Ese día se convirtió en la primera ocasión en la que la mujer votó en América Latina.

En la casona donde las mujeres votaron por primera vez está ubicada en Julio Alberto Goday y Luis Suberó, del pueblo de 3.200 habitantes. En el mes de marzo de 2019 se inauguró en el lugar un museo interactivo, centro de visitantes y un espacio interpretativo del hecho histórico, entre otros.

La casona en Cerro Chato donde una mujer votó por primera vez en la historia de Uruguay y América Latina.

Mirna Latorre Caldas es la única descendiente directa de Juana Caldas, una de las primeras mujeres votantes de Cerro Chato.

“Recuerdo a mi abuela Juana, que siempre nos contaba ese momento histórico para ellas”, dijo la cerrochatense a El País durante una entrevista.