Noruega necesita 5.700 trabajadores de la construcción y ofrecen sueldos de hasta 6.500 euros

Noruega registra 5.700 vacantes en el sector de la construcción, según datos reportados por empresas del rubro durante el primer trimestre de 2026. Algunos cargos especializados, como encargados de obra y soldadores, pueden alcanzar salarios de hasta 6.500 euros brutos mensuales.

Sin embargo, la cifra no corresponde a una convocatoria del gobierno noruego dirigida específicamente a extranjeros, y los uruguayos interesados deben cumplir requisitos migratorios antes de poder trabajar en el país escandinavo.

Qué trabajadores busca Noruega para la construcción

Las oportunidades relevadas incluyen albañiles, carpinteros, encofradores, electricistas, fontaneros y soldadores. También hay demanda de especialistas en mantenimiento industrial y marítimo, así como de perfiles vinculados a la dirección de obras. La necesidad de personal responde a la jubilación de trabajadores, la falta de relevo generacional y el desarrollo de proyectos de infraestructura, rehabilitación de edificios y construcción sostenible.

Pese al volumen de vacantes, los interesados deben superar los procesos de selección de cada empresa. La experiencia certificada, la formación técnica y la documentación que respalde las capacidades profesionales pueden ser determinantes al momento de la contratación.

Salarios en la construcción noruega: hasta 6.500 euros

La remuneración varía según la experiencia y el oficio. Desde el 15 de junio de 2025, el sueldo mínimo para un trabajador cualificado de la construcción es de 264,32 coronas noruegas por hora, mientras que para quienes no tienen experiencia el mínimo es de 239,61 coronas.

En términos mensuales, un trabajador sin experiencia puede ubicarse entre 3.600 y 3.800 euros brutos, y los profesionales con mayor trayectoria pueden recibir entre 3.800 y 4.100 euros. Para albañiles y carpinteros cualificados, los salarios oscilan entre 4.200 y 4.800 euros. Los electricistas pueden alcanzar los 5.100 euros, mientras que encargados de obra y soldadores especializados pueden llegar a los 6.500 euros brutos mensuales.

Trabajadores de la construcción en una obra. Foto: Freepik.

Estos valores corresponden a salario bruto, no neto. Los trabajadores deben considerar los impuestos y el elevado costo de vida del país: una habitación o un pequeño estudio puede costar entre 600 y 1.100 euros al mes. Las horas extra, por su parte, deben pagarse con un recargo mínimo del 40 %.

Requisitos migratorios para uruguayos que quieran trabajar en Noruega

Los ciudadanos uruguayos necesitan una oferta concreta de una empresa noruega y deben tramitar el permiso de residencia correspondiente antes de comenzar a trabajar. El empleo normalmente debe ser de tiempo completo, aunque puede aceptarse una jornada equivalente al 80 % de la habitual.

El aspirante debe demostrar que cuenta con las capacidades necesarias para el cargo, lo cual puede acreditarse mediante una formación técnica de mínimo tres años o experiencia laboral documentada. Cuando la solicitud se basa principalmente en experiencia, cursos y capacitación, la Dirección de Inmigración de Noruega (UDI) señala que generalmente se requieren seis años de trayectoria.

Viviendas en Oslo, capital de Noruega.

Hablar noruego no es un requisito migratorio general, aunque puede ser solicitado por las empresas. Algunos proyectos internacionales permiten trabajar inicialmente con inglés. En determinadas profesiones, como algunos trabajos eléctricos, también puede ser necesario reconocer las credenciales profesionales.

Los uruguayos interesados pueden consultar las ofertas disponibles en el portal público NAV y en las páginas de las empresas. Una vez contratados, quienes trabajen en obras deben contar con la tarjeta HMS, documento obligatorio que identifica al trabajador y a la compañía.

Con información de El Tiempo/GDA

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El Pais.