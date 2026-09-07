Qué se celebra hoy, lunes 7 de setiembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, lunes 7 de setiembre de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia.

Qué se celebra este 7 de septiembre

El Día de la Independencia de Brasil, celebrado cada 7 de setiembre, marca la proclamación de independencia de Brasil del Reino de Portugal en 1822.

Este día, conocido como el "Grito de Ipiranga", fue liderado por Dom Pedro I, quien declaró la independencia con la famosa frase: "¡Independencia o muerte!".

Bandera de Brasil. Foto: Freepik.

Eventos históricos que ocurrieron un 7 de setiembre

1977. El presidente estadounidense Jimmy Carter firmó un tratado con el dictador panameño Omar Torrijos para transferir a Panamá el control del Canal, que hasta entonces estaba en manos de Estados Unidos. El acuerdo fijó ese traspaso para el año 2000.

1940. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, Alemania inició el bombardeo masivo de Londres durante la batalla de Inglaterra. Los ataques causaron cientos de muertes, numerosos heridos y graves incendios en distintas zonas de la ciudad.

Segunda Guerra Mundial.

1860. Giuseppe Garibaldi entró en Nápoles, obligó a Francisco II a huir hacia los Estados Pontificios e instauró una república bajo un gobierno provisional. En ese contexto, se autoproclamó dictador de las Dos Sicilias.

1859. En Londres comenzó a funcionar el Big Ben, el reloj de la torre del Parlamento que con el tiempo se convertiría en uno de los grandes símbolos de la capital británica. Su nombre proviene de la primera Gran Campana de Westminster.

1812. Tuvo lugar la batalla de Borodinó, uno de los enfrentamientos más sangrientos de las guerras napoleónicas. Tras horas de combate entre los ejércitos francés y ruso, la retirada de las fuerzas rusas abrió el camino hacia Moscú.

1191. Las fuerzas de Saladino atacaron a los cruzados comandados por Ricardo I en la batalla de Arsuf, en la actual Israel. Aunque el contraataque de Ricardo resultó exitoso, el avance hacia Jerusalén quedó demorado.

Quiénes nacieron un 7 de setiembre

1936. Nació en Lubbock, Texas, Buddy Holly, compositor y cantante estadounidense considerado uno de los pioneros del rock and roll. Su obra ejerció una fuerte influencia sobre numerosos artistas y bandas posteriores.

1930. Nació en Laeken, Bélgica, Balduino I, quien años más tarde se convertiría en rey de los belgas. Su acceso al trono se produjo en 1951, tras la abdicación de su padre Leopoldo III.

1832. Nació en Cádiz Emilio Castelar, político y escritor español. En 1873 asumiría la Presidencia de la Primera República Española.

1683. Nació en Linz María Ana Josefa de Austria, archiduquesa e hija de Leopoldo I. Su matrimonio con Juan V de Portugal reforzó la alianza entre las coronas austríaca y lusa.

1533. Nació en Londres Isabel I, reina de Inglaterra entre 1558 y 1603. Su reinado dio nombre a la época isabelina, un período clave para la consolidación política, comercial y cultural inglesa.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.