Qué se celebra hoy, lunes 19 de octubre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, lunes 19 de octubre de 2026, esta selección de efemérides reúne algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia.

Qué se conmemora este 19 de octubre

El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una jornada para sensibilizar sobre la enfermedad y promover el acceso a información, diagnóstico y tratamientos oportunos. La fecha busca destacar la importancia de reconocer posibles señales y consultar a profesionales de la salud, así como apoyar a quienes atraviesan la enfermedad y a sus familias.

Lucha contra el cáncer de mama. Foto: Freepik.

Eventos históricos que ocurrieron un 19 de octubre

1935. La Liga de las Naciones votó imponer sanciones económicas a la Italia fascista de Benito Mussolini por la invasión de Etiopía. Entre las medidas planteadas figuraban la prohibición de vender petróleo a Italia y el cierre del Canal de Suez, aunque finalmente no se concretaron por el temor a una escalada de tensiones en Europa.

Benito Mussolini.

1901. El brasileño Santos Dumont ganó en Francia el premio de 100.000 francos al completar, en un dirigible diseñado por él mismo, un circuito de 11 kilómetros. Partió desde Saint Cloud, llegó hasta la Torre Eiffel y regresó al punto de salida en menos de 30 minutos.

1868. En España, un decreto adoptó la peseta como sistema monetario. La moneda se mantuvo en circulación durante más de un siglo, hasta su desaparición en 2002 con la llegada del euro.

1813. El ejército de coalición integrado por rusos, austriacos y prusianos derrotó a Napoleón I en la batalla de Leipzig, también conocida como batalla de las Naciones. El enfrentamiento marcó el inicio de la desintegración del Imperio napoleónico tras tres días de intensos combates.

1781. Se produjo la rendición británica en la batalla de Yorktown, en la colonia de Virginia. El general Charles Cornwallis capituló junto a su ejército ante las fuerzas francesas, en un episodio decisivo para la independencia de las 13 colonias americanas.

1469. En Valladolid se casaron Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. La unión de ambos monarcas los convertiría en una de las parejas más influyentes de la historia de España, recordados como los Reyes Católicos.

1466. Con la firma del Segundo Tratado de Paz de Thorn finalizó la Guerra de los Trece Años entre el Reino de Polonia y la Orden Teutónica. El acuerdo consolidó la victoria polaca y estableció al Gran Maestre teutónico como vasallo del rey de Polonia.

439. Los vándalos del rey Genserico tomaron Cartago sin necesidad de combatir. Además de quedarse con la flota romana anclada en el puerto, lograron afianzar durante décadas su dominio sobre buena parte del mar Mediterráneo.

202 a. C. En las llanuras de Zama, cerca de Cartago, las tropas romanas comandadas por Publio Cornelio Escipión el Africano derrotaron al ejército cartaginés de Aníbal. Este hecho histórico fue determinante para el ascenso de Roma como superpotencia del mundo antiguo.

Quiénes nacieron un 19 de octubre

1899. En la ciudad de Guatemala nació Miguel Ángel Asturias, escritor y diplomático guatemalteco vinculado al realismo mágico. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1967 y dejó obras reconocidas como El señor Presidente.

1862. En Besanzón, Francia, nació Auguste Lumière, pionero del cine junto a su hermano Louis. Ambos estudiaron las posibilidades de las imágenes en movimiento e impulsaron el desarrollo del proyector cinematográfico.

1795. En Cochabamba nació Pedro Blanco Soto, militar y político boliviano que llegó a convertirse en el quinto presidente de Bolivia. Su breve paso por el poder quedó marcado por la inestabilidad política y militar de la época.

1779. En Muriedas, España, nació Pedro Velarde Santillán, militar español y figura destacada de la Guerra de la Independencia española. Su nombre quedó ligado a la defensa del cuartel de Monteleón durante el levantamiento de 1808.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.