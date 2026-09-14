Qué se celebra hoy, lunes 14 de setiembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, lunes 14 de setiembre de 2026, estas efemérides reúnen hechos históricos y nacimientos ocurridos un día como hoy. En esta selección se repasan las efemérides más relevantes de la fecha, con acontecimientos que dejaron huella en la historia y figuras destacadas vinculadas a esta jornada.

Qué se recuerda este 14 de setiembre

Un 14 de setiembre de 1920 nació en Paso de los Toros (Tacuarembó) Mario Benedetti, hijo de inmigrantes italianos. Poeta, narrador, dramaturgo y ensayista, fue integrante clave de la Generación del 45 y publicó más de 80 libros, entre ellos La tregua y Montevideanos, traducidos a más de 25 idiomas, lo que lo consagró como una de las voces más influyentes de la literatura latinoamericana del siglo XX.

En 2017, el Parlamento uruguayo aprobó la Ley N.º 19.497, que declara el 14 de setiembre de cada año Día del Escritor Nacional, en homenaje al natalicio de Benedetti y al conjunto de los escritores del país.

Mario Benedetti.

Eventos históricos que ocurrieron un 14 de setiembre

1867: En Hamburgo (Alemania), se publica el primer tomo de la obra de teoría económica y social de Karl Marx, "El Capital. Crítica a la economía política".

1854: Una fuerza francobritánica desembarca en Crimea, con el objetivo de iniciar el asedio de Sebastópol. La operación se enmarca en la Guerra de Crimea y anticipa nuevos episodios militares de gran impacto en ese conflicto.

1847: Las fuerzas estadounidenses al mando del general Winfield Scott culminan su avance con la toma de Ciudad de México. La ocupación derivará más tarde en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que México perderá extensos territorios a cambio de una compensación económica.

1829: Se firma el Tratado de Andrinópolis, acuerdo mediante el cual las grandes potencias frenan el avance de las tropas rusas sobre Constantinopla. El imperio otomano reconoce, a cambio, la independencia política de Grecia.

1822: Jean-Francois Champollion logra leer el nombre de Ramsés en la piedra Rosetta, en un hecho decisivo para la egiptología. El hallazgo marcó un punto de inflexión en la interpretación de la escritura del antiguo Egipto.

1812: Las tropas napoleónicas llegan a las puertas de Moscú tras varios meses de campaña. Sin recursos suficientes y ante el incendio de la ciudad, el ejército francés terminará retirándose en una de las operaciones más traumáticas de la invasión a Rusia.

1519: Carlos I de Castilla establece mediante una Real Cédula la incorporación de los territorios conquistados de América a la corona de Castilla. La disposición tendrá consecuencias políticas y administrativas de largo alcance en el proceso colonial.

1509: Un fuerte terremoto destruye por completo uno de los barrios más poblados de Constantinopla y causa más de 13.000 muertes. La catástrofe agravó la decadencia de la ciudad y llevó a impulsar medidas de reconstrucción.

81: En Roma, Domiciano es proclamado emperador por el senado y las guarniciones militares tras la muerte de su hermano Tito. Su gobierno quedará marcado por tensiones internas y conflictos en distintas fronteras del Imperio.

Quiénes nacieron un 14 de setiembre

1849: Nace en Riazan (Rusia) el fisiólogo Ivan Petrovich Pavlov, conocido por el desarrollo del concepto de reflejo condicionado. Sus investigaciones tendrían gran influencia en la fisiología y la psicología experimental.

1769: Nace en Berlín (Alemania) Alexander von Humboldt, considerado una figura central en el estudio de la naturaleza. Sus aportes fueron decisivos en campos como la física marítima y la vulcanología.

1580: Nace en Madrid Francisco de Quevedo y Villegas, uno de los grandes escritores del Siglo de Oro español. Su producción poética, narrativa y dramática lo convirtió en una referencia mayor de la literatura en lengua española.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.