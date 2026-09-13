Países Bajos trasladó casi 90 toneladas de oro de Nueva York y Ottawa a Londres por la "inestabilidad geopolítica"

El Banco Central de Países Bajos decidió trasladar a Londres 86 toneladas de sus reservas de oro que se encontraban en Estados Unidos y Canadá ante la "creciente inestabilidad geopolítica". Según la institución, esta medida le brinda más flexibilidad para realizar operaciones en el mercado global, debido a que con el oro almacenado en la capital inglesa se puede negociar con mayor facilidad que con el que se encuentra en Nueva York y Ottawa.

"Con este paso, hemos mejorado la capacidad de movilización de las reservas de oro. Partimos de la base de que nunca necesitaremos movilizar el oro; no obstante, es necesario reforzar nuestra resiliencia y preparación», declaró Olaf Sleijpen, presidente del banco central neerlandés, en un comunicado citado por The Guardian.

Una decisión motivada por el presente político en EE.UU.

Según Laurent Schwartz, presidente del Comptoir National de l'Or —empresa con sede en París especializada en la compra y venta de oro—, indicó: "El actual contexto político en Estados Unidos también podría llevar a ciertos bancos centrales a optar por otros lugares de almacenamiento".

El mercado de Londres facilita la movilización de activos en momentos de crisis, según Schwartz, porque es el más profundo y líquido: "Allí, los bancos centrales pueden prestar su oro a otras entidades bancarias con mayor facilidad".

Por su parte, John Plassard, un analista del Cité Gestion, un banco privado suizo, afirmó que Países Bajos tomó esta decisión buscando asegurarse "una mayor disponibilidad inmediata en caso de crisis".

Lingotes de oro. Foto: Archivo.

El mismo funcionario citado por The Guardian explicó que por ahora se trata de una iniciativa puntal. Sin embargo, advirtió que a largo plazo podría verse afectada la confianza en Estados Unidos si otros bancos centrales optan por seguir el mismo camino.

La operación se realizó entre marzo y agosto de este año

El traslado de las reservas de oro del banco central de Países Bajos de Nueva York y Ottawa a Londres se llevó a cabo a través de una combinación de operaciones de compraventa y transporte físico del otro. Las operaciones iniciaron en marzo y finalizaron en agosto de 2026.

A finales de 2025, las reservas totales de oro de los Países Bajos ascendían a 612,4 toneladas, valoradas en US$ 83,7 mil millones, informó la institución.

Banco central de Países Bajos. Foto: De Nederlandsche Bank (DNB).

Nueva York tenía el 31,3 % de ese oro, mientras que Ottawa guardaba el 19,7 %. Pero después del traslado, cada uno de los países pasó a tener el 18,5 % de las reservas de oro neerlandesas, según el medio británico citado previamente.

Por su parte, Londres aumentó la proporción de oro custodiada de 18,1 % al 32,1 %.