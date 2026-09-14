Elecciones en Suecia: ventaja de la centroizquierda con empate técnico entre bloques, según sondeos

La oposición de centroizquierda ganó ayer domingo las elecciones generales suecas con el 51,3 % frente al 46,8 % del bloque gubernamental del primer ministro conservador, Ulf Kristersson, según un sondeo de la televisión pública SVT.

De acuerdo con esta encuesta, difundida justo después del cierre de los colegios electorales a las 20.00 (18.00 GMT), el Partido Socialdemócrata fue el más votado con el 28,4 %, seguido por el Partido Conservador, con el 18,1 % y el ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), con el 17,2 %.

Otra encuesta difundida por el canal privado TV4 ofrece un resultado muy similar, aunque reduce la distancia entre los dos bloques en dos décimas, con un 51,3 % para el centroizquierda y un 47 % para el bloque gubernamental.

De confirmarse los sondeos, el Partido Socialdemócrata -la fuerza política más votada en todos los comicios generales de los últimos cien años- podría recuperar el poder, a pesar de retroceder casi dos puntos porcentuales respecto a los anteriores comicios de 2022.

La ultraderecha, que hasta ahora había crecido en todos las elecciones desde que se presentó por primera vez en 1988, perdería su condición de segunda fuerza política, que recuperarían los conservadores del primer ministro Ulf Kristersson, aunque no podrían mantenerse en el poder.

El sondeo de SVT coloca al Partido de Izquierda (socialista) como cuarta fuerza, con el 8%; por delante de otros dos aliados de la líder socialdemócrata, Magdalena Andersson: el Partido de Centro, con el 7,5 %; y el Partido del Medio Ambiente, con el 7,4 %.

Magdalena Andersson ha reiterado en la campaña que está dispuesta a colaborar con todos los partidos menos con el SD y ha mostrado sus dudas sobre que los socialistas puedan ser incluidos en una coalición de gobierno.

La campaña ha estado dominada por cuestiones como la seguridad, medidas contra la crisis inflacionaria, asuntos vinculados al Estado de bienestar y la inmigración.

EFE