Qué se celebra hoy, jueves 29 de octubre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, jueves 29 de octubre de 2026, en estas efemérides repasamos un día como hoy con hechos históricos y nacimientos que dejaron huella en la historia.

Esto se conmemora cada 29 de octubre

Cada 29 de octubre, en Uruguay, se conmemora el Día Nacional de Lucha contra el Cáncer. La jornada está dedicada a concientizar sobre la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos oportunos, además de difundir información sobre los principales factores de riesgo y hábitos saludables que ayudan a reducir la incidencia de la enfermedad.

El cáncer representa la segunda causa de muerte en el país, según indica el Fondo Nacional de Recursos (FNR), con aproximadamente el 24% de los fallecimientos, siendo superado únicamente por las enfermedades cardiovasculares. Cada año se diagnostican en promedio 17.000 nuevos casos, y se registran más de 8.000 fallecimientos anuales, lo que remarca la relevancia de las campañas de prevención y detección temprana.

Lucha contra el cáncer. Foto: Unsplash.

Eventos históricos que ocurrieron un 29 de octubre

2024: En España tuvo lugar la peor gota fría registrada hasta ese momento, con inundaciones y riadas que afectaron a la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha. El episodio dejó un alto costo humano y graves daños materiales, en uno de los hechos históricos más impactantes de estas efemérides.

2006: En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido en segunda vuelta con un amplio margen. El resultado le permitió iniciar un segundo mandato como presidente del país.

Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: AFP

1989: En España, el PSOE obtuvo por tercera vez consecutiva la victoria en las elecciones legislativas. El resultado consolidó la continuidad del partido en el gobierno.

1969: En Estados Unidos, Charley Kline envió el primer mensaje entre dos computadoras mediante la red ARPANET, antecedente directo de internet. El episodio marcó un hito tecnológico entre los grandes hechos históricos de un día como hoy.

1964: Tanganica y Zanzíbar se unieron para formar la República de Tanzania. La integración dio origen a un nuevo Estado en el continente africano.

1929: Se produjo el llamado "crack de 29" o "martes negro", cuando la Bolsa de Wall Street se desplomó de forma abrupta. La caída abrió paso a la Gran Depresión, con consecuencias económicas y sociales de alcance mundial.

1923: Se estableció la República de Turquía con Mustafa Kemal Atatürk como su primer presidente. La proclamación llegó después de la abolición del sultanato del antiguo Imperio Otomano.

1922: En Italia, el rey Víctor Manuel III encargó a Benito Mussolini la formación de un nuevo gobierno. El hecho fue decisivo en el avance del fascismo hacia un régimen totalitario.

1821: En Cartago se firmó el Acta de Independencia de Costa Rica, en el marco del proceso emancipador de las Provincias Unidas de Centroamérica. La nueva situación fue aceptada por las autoridades españolas sin lucha armada.

1709: En Francia, la comunidad de monjas cistercienses de Port-Royal des Champs fue dispersada y exiliada a otros conventos. La medida estuvo vinculada a la persecución del pensamiento jansenista.

Quiénes nacieron un 29 de octubre

1930: Nació en Neuilly-sur-Seine, Francia, Niki de Saint Phalle, una de las artistas más influyentes del siglo XX. Escultora, pintora y cineasta, alcanzó gran reconocimiento por sus célebres "Nanas" de colores intensos y formas voluminosas.

1897: Nació en Rheydt, Alemania, Joseph Paul Goebbels, político alemán que más tarde sería jefe de Propaganda del partido nazi. Su figura quedó asociada a la maquinaria propagandística del régimen.

1656: Nació en Haggerston, Inglaterra, Edmund Halley, astrónomo y matemático recordado por calcular la órbita del cometa que hoy lleva su nombre. Su trabajo fue fundamental para la astronomía moderna.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.