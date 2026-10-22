Qué se celebra hoy, jueves 22 de octubre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si buscás qué se celebra hoy, jueves 22 de octubre de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los principales hechos históricos y nacimientos ocurridos un día como hoy. En esta selección de efemérides se destacan acontecimientos políticos, culturales e institucionales que dejaron su marca en la historia.

Qué se recuerda este 21 de octubre

Un 22 de octubre de 1853 murió en Montevideo Juan Antonio Lavalleja, militar y político uruguayo, jefe de los Treinta y Tres Orientales y protagonista de la Cruzada Libertadora de 1825.

Su actuación fue decisiva en la lucha por la independencia y en la conformación del Estado oriental. Lavalleja también integró el Triunvirato de Gobierno de 1853, junto a José Fructuoso Rivera y Venancio Flores. Su figura quedó asociada a la independencia nacional y a la defensa de la soberanía oriental.

Cuadro de Juan Antonio Lavalleja en el museo de la Casa de Gobierno. Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Eventos históricos que ocurrieron un 22 de octubre

2019. En el palacio imperial de Tokio, dignatarios de 174 países participaron en el acto oficial de entronización del emperador Naruhito, en una ceremonia de fuerte relevancia institucional para Japón.

1962. John F. Kennedy anunció por televisión que aviones espía de Estados Unidos habían detectado bases de misiles nucleares soviéticos en Cuba y ordenó el bloqueo naval de la isla. La decisión abrió uno de los episodios más tensos de la Guerra Fría y puso al mundo al borde de una guerra nuclear.

John F. Kennedy. Foto: EFE

1883. En Nueva York se inauguró el Metropolitan Opera House con una representación de la obra "Fausto". La apertura del recinto marcó un hito cultural y lo consolidó como uno de los grandes escenarios líricos del mundo.

1859. España declaró la guerra a Marruecos tras una serie de incidentes en plazas bajo soberanía española y por agravios al escudo nacional en Ceuta. El conflicto quedó inscripto entre los hechos históricos más relevantes de la política exterior española del siglo XIX.

1814. En Apatzingán, el Congreso de Chilpancingo promulgó la primera Constitución mexicana, conocida como "Decreto Constitucional para la libertad de la América Latina". El texto impulsó la independencia, la división de poderes y la prohibición de la esclavitud y de las castas.

1797. En París, André-Jacques Garnerin realizó una ascensión en globo de hidrógeno y protagonizó una de las primeras exhibiciones de paracaidismo al lanzarse desde unos 1.000 metros de altura. La demostración fue observada por miles de personas.

1702. En la Ría de Vigo, la flota hispano-francesa fue aniquilada por la escuadra anglo-holandesa al mando de Rooke. El combate se produjo en el marco de la Guerra de Sucesión española y tuvo fuerte impacto militar y estratégico.

1575. Jerónimo de Orozco firmó la cédula que permitió la fundación de la Villa de la Ascensión de las Aguascalientes, actual Aguascalientes. La medida buscó proteger a quienes transitaban la Ruta de la Plata y favorecer el asentamiento en la región.

Quiénes nacieron un 22 de octubre

1811. Nació en Raiding Franz Liszt, compositor, director y pianista húngaro, considerado una de las figuras más importantes de su tiempo. Su trayectoria fue decisiva para la música del siglo XIX y dejó cerca de 350 obras, entre ellas las célebres Rapsodias húngaras.

1689. Nació en Lisboa Juan V de Portugal, conocido como "el Magnánimo". Su reinado, sostenido por los ingresos provenientes de Brasil, estuvo marcado por una política absolutista y por su alineamiento con los Habsburgo en la guerra de Sucesión española.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.