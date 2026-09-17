Qué se celebra hoy, jueves 17 de setiembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si buscás qué se celebra hoy, jueves 17 de setiembre de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con una selección de hechos históricos y nacimientos relevantes ocurridos en esta fecha a lo largo del tiempo.

Qué se conmemora cada 17 de setiembre

Un 17 de setiembre de 2014, a los 92 años, falleció China Zorrilla.

Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz fue una de las artistas más queridas y populares del Río de la Plata, con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión. Ganadora de tres premios Cóndor de Plata a mejor actriz de reparto por Darse cuenta (1985), mejor actriz por Elsa y Fred (2006) y premio a la trayectoria (2002), Zorrilla fue una figura central de la cultura rioplatense y acumuló decenas de distinciones en ambos lados del Plata, incluyendo tres Konex, tres Martín Fierro y reconocimientos en festivales internacionales de cine.

China Zorrilla. Foto: Archivo El País.

Eventos históricos que ocurrieron un 17 de setiembre

2011. Comienza el movimiento Occupy Wall Street en el Zuccotti Park de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, como protesta contra el poder de las empresas y las evasiones fiscales. La movilización estuvo inspirada en las protestas de España de 2011 vinculadas al Movimiento 15-M.

1988. Se inauguran en Seoul, Corea del Sur, las XXI Olimpiadas de la Era Moderna, con la participación de 159 países y 9.581 deportistas. La cita quedó marcada además por el inicio de una etapa de mayor combate contra el doping.

1978. En Washington se firman los acuerdos de paz surgidos de las reuniones de Camp David entre el presidente egipcio Anwar el-Sadat y el primer ministro israelí Menagem Begin. Fue el primer acuerdo de paz entre Israel y uno de sus vecinos árabes.

1939. La Unión Soviética invade Polonia, en uno de los episodios decisivos del inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa. El avance consolidó la partición del territorio polaco tras la ofensiva alemana.

1926. El autobús en el que viajaba la pintora Frida Kahlo choca contra un tranvía en Ciudad de México. Las heridas que sufrió en ese accidente la acompañaron durante el resto de su vida y marcaron su historia personal.

Frida Kahlo.

1787. Se firma en Filadelfia el texto de la Constitución de Estados Unidos por George Washington, Benjamín Franklin, William Jackson y otros constituyentes. El documento, que comienza con el célebre “We, the people...”, se convertiría en una referencia institucional central.

1678. Finaliza la guerra franco-holandesa, iniciada en 1672, con la firma de la paz de Nimega en los actuales Países Bajos. El acuerdo puso fin a un conflicto de fuerte impacto en el equilibrio europeo de la época.

1659. España y Francia firman la paz de los Pirineos en la isla de los Faisanes, sobre el río Bidasoa. El entendimiento selló el cese de hostilidades entre ambos países y marcó un cambio en la hegemonía política europea.

1516. Mediante Real Cédula, fray Bartolomé de las Casas es nombrado Consejero General de todas las autoridades de Indias. Su actuación sería clave en la elaboración de propuestas vinculadas a una evangelización respetuosa de los pueblos originarios.

1497. Pedro de Estopiñán Virués conquista e incorpora Melilla, en el norte de África, a la Corona de Castilla. El hecho se convirtió en un episodio relevante de la expansión castellana en la región.

1480. Queda establecido en España el Tribunal de la Inquisición, a partir de una bula papal de 1478 y de una cédula expedida por los Reyes Católicos. La institución tendría una profunda influencia política, social y religiosa durante siglos.

Quiénes nacieron un 17 de setiembre

1944. Nace en Bresanona, en el Tirol italiano, Reinhold Messner, quien se convertiría en un alpinista de referencia mundial. Fue el primer ser humano en escalar las 14 cumbres de más de 8.000 metros sin oxígeno.

1857. Nace en Izhevskoye, Rusia, Konstantín Tsiolkovski, físico considerado el padre de la cosmonáutica. Sus estudios sobre los viajes espaciales resultaron fundamentales para el desarrollo posterior de esa disciplina.

1743. Nace en Ribemont, Francia, Jean Antoine Nicolas de Caritat, más conocido como el marqués de Condorcet. Fue filósofo, matemático, economista y politólogo, además de una figura destacada de la Revolución francesa.

1271. Nace Wenceslao II, hijo de Otakar II, quien subiría al trono de Bohemia a los siete años. Durante su reinado, Bohemia amplió su influencia hacia Polonia y Hungría, y fue nombrado rey de Polonia en 1300.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.