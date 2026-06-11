Qué se celebra hoy, jueves 11 de junio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, jueves 11 de junio de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con hechos históricos y nacimientos que dejaron huella en distintos momentos de la historia.

Esto se festeja cada 11 de junio

El Día Mundial del Cáncer de Próstata, que se celebra el 11 de junio, tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre el cáncer de próstata, una de las enfermedades más comunes entre los hombres. Este día promueve la importancia de la prevención, detección temprana y tratamiento adecuado, aspectos cruciales para reducir el impacto de este tipo de cáncer. Es especialmente relevante para hombres mayores de 50 años, aunque también puede presentarse en hombres más jóvenes, especialmente aquellos con antecedentes familiares de la enfermedad.

Eventos históricos que ocurrieron un 11 de junio

2009. La Organización Mundial de la Salud elevó al máximo el nivel de alerta y declaró la pandemia por el virus de la gripe A (H1N1), al constatar una transmisión estable fuera de Norteamérica. La decisión marcó uno de los principales hechos históricos sanitarios de comienzos del siglo XXI.

Sede de la OMS. Foto: AFP

1955. Durante la carrera de las 24 Horas de Le Mans, en Francia, se produjo un accidente de extrema gravedad cuando el Mercedes de Pierre Levegh salió despedido hacia las tribunas. El siniestro dejó 83 víctimas mortales y cientos de heridos, en uno de los episodios más trágicos del automovilismo.

1910. El Gobierno español de José Canalejas autorizó el culto público de cualquier religión. La medida generó un fuerte malestar en sectores del clero y se convirtió en un hito dentro de los debates sobre libertad religiosa en España.

1902. En Serbia, el ejército dio un golpe de Estado y asesinó a los reyes Alejandro I y su esposa. Luego fue proclamado monarca el príncipe proruso Karajorgevic, en un cambio político de fuerte impacto para la región.

1898. El emperador chino Guangxu emitió su primer decreto reformista e inició los llamados Cien Días de la Reforma. El proceso buscó renovar el Estado chino y modernizar su sistema social y legislativo con apoyo de sectores progresistas.

1742. La emperatriz María Teresa de Austria acordó la paz con Federico II de Prusia al cederle casi toda Silesia mediante el Tratado de Breslau. El acuerdo puso fin a la Primera Guerra de Silesia y reconfiguró el mapa político europeo.

1580. Juan de Garay fundó la ciudad de la Santísima Trinidad, la actual Buenos Aires, tras el fracaso del primer asentamiento español en la zona. La fundación fue clave para el desarrollo posterior de la región rioplatense.

1509. Enrique VIII de Inglaterra se casó con Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos. La unión tendría consecuencias decisivas en la historia inglesa por su posterior ruptura y el conflicto político y religioso que derivó de ella.

1496. Cristóbal Colón regresó al puerto de Cádiz a bordo de La Niña tras su segundo viaje a América. La expedición había tenido como objetivos explorar, colonizar y extender la fe católica en los territorios descubiertos.

Quiénes nacieron un 11 de junio

1910. Nació en Francia Jacques Yves Cousteau, oficial de la Marina, oceanógrafo y una figura central en la exploración submarina. Entre las efemérides vinculadas a los nacimientos de esta fecha, su trayectoria sobresale por la divulgación científica y la defensa del medio marino.

1838. Nació en Reus, España, Mariano Fortuny, pintor y grabador considerado uno de los artistas españoles más importantes del siglo XIX. Su obra quedó asociada al eclecticismo y a una producción de gran influencia en la pintura de su tiempo.

1776. Nació en East Bergholt, Inglaterra, John Constable, uno de los grandes representantes de la pintura paisajística del Romanticismo inglés. Su nombre permanece entre los nacimientos más relevantes de un día como hoy por su aporte decisivo al arte europeo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.