Permaneció días junto al cuerpo de su cría en el fondo del mar: el desgarrador ritual de duelo de una ballena

Una hembra de ballena jorobada fue documentada aparentemente en duelo por una cría nacida muerta frente a la costa de Australia, según una investigación que ofrece una visión poco habitual de la complejidad de las emociones de estos mamíferos.

Las imágenes, grabadas frente a la costa de la Gold Coast de Australia en 2025, muestran a una hembra de ballena jorobada nadando cerca de la cría muerta que yace inmóvil en el fondo del mar. Acompañada por otra ballena, la hembra mantiene contacto visual con el animal y lo toca con la cabeza y la aleta.

"Al principio pensé que eran simplemente dos ballenas descansando, pero su comportamiento era inusual", comentó Andrew Mulville, de Sea World Foundation, quien presenció el momento "desgarrador". "Definitivamente no era lo que esperaba encontrar ese día en el mar", señaló.

Ballena permaneció varios días junto a su cría muerta

Los investigadores precisaron que la ballena permaneció junto al animal muerto durante "varias horas y posiblemente incluso días". "Es realmente triste", indicó a la AFP Olaf Meynecke, del Programa de Investigación sobre Ballenas y Clima de la Universidad Griffith.

La ballena no intentó llevar a la cría a la superficie para que respirara, lo que sugiere que podría haberse dado cuenta de que estaba muerta poco después de dar a luz. Las acciones "podrían representar una forma de comportamiento relacionado con el duelo en las ballenas jorobadas".

Ballena jorobada saltando en la superficie del Océano Pacífico. Foto: AFP / Archivo El País

Meynecke subrayó que su investigación evidencia el "fuerte vínculo" entre madre y cría, y las etapas emocionales que atraviesan los mamíferos socialmente complejos tras la muerte de sus crías o compañeros.

Las ballenas están lejos de ser los primeros mamíferos no humanos en los que se observan complejos rituales de duelo, señaló.

"Esto se observa en elefantes y simios, en casos también extremadamente desgarradores", detalló Meynecke.

"Pero en tierra lo presenciamos con mayor frecuencia, mientras que en el mar es realmente raro documentar algo así", agregó.

AFP