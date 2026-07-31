Un dron capta un hecho inédito a nivel mundial: el parto completo de una ballena jorobada en el océano

Un dron registró el instante en que una ballena jorobada parió a su cría frente a las costas del este de Australia, en lo que podría constituir un registro inédito a nivel mundial. El fotógrafo de fauna silvestre Alexander Forrest, de 20 años, se encontraba apostado en un promontorio costero del norte de Nueva Gales del Sur, siguiendo la migración anual de ballenas jorobadas a lo largo del corredor oceánico conocido como la "autopista de las ballenas jorobadas", cuando presenció el hecho.

Según relató, notó que un ejemplar nadaba "inusualmente despacio" y, sospechando que algo pasaba, orientó su dron hacia el animal y comenzó a grabar.

Las imágenes muestran una densa mancha de sangre en el agua junto a la ballena adulta, instantes antes de que la cría, de tono gris pálido, emergiera con un impulso de su cola y asomara la cabeza a la superficie, en lo que parece su primera respiración. Después, madre y cría son vistas nadando juntas en aguas transparentes.

En un primer momento, Forrest interpretó que la sangre delataba el ataque de un depredador. Pero enseguida comprendió lo que realmente estaba viendo: "Fue simplemente asombroso. No sabía qué pensar. Estaba intentando asimilarlo todo, preguntándome: '¿Qué acabo de presenciar?'", relató. "Sabía que era algo excepcional".

El joven contó que se comunicó de inmediato con la Organización para el Rescate y la Investigación de Cetáceos (ORRCA) para alertar sobre lo sucedido y solicitar que hicieran seguimiento de la cría recién nacida y su madre.

De acuerdo con lo que luego informó ORRCA en redes sociales, se trataría apenas del cuarto parto completo de una ballena jorobada registrado en video, y el primero filmado íntegramente con un dron.

Aunque existen grabaciones previas de nacimientos de esta especie, ninguna había logrado captar el proceso completo del parto ni los momentos posteriores desde el aire, señaló a The New York Times Vanessa Pirotta, científica especializada en ballenas de la Universidad Macquarie.

Para la investigadora, el material aportará datos valiosos en un campo donde el conocimiento científico sigue siendo limitado: cómo dan a luz estos animales. "Este es un momento secreto de una ballena que nunca antes se había visto así desde el dron", afirmó.

Ballena jorobada saltando en la superficie del Océano Pacífico. Foto: AFP / Archivo El País

Cada invierno del hemisferio sur, alrededor de 50.000 ballenas jorobadas recorren la costa este australiana en su migración desde las zonas de alimentación del sur hacia aguas más cálidas frente a Queensland, donde se reproducen y paren, antes de regresar en primavera.

Se trata de un trayecto de 15.921 kilómetros, una de las migraciones más extensas del reino animal, durante el cual los bañistas suelen avistar ejemplares desde la costa.

Pirotta destacó que la recuperación de esta especie es considerada uno de los mayores logros de conservación de Australia: hace 60 años, la caza había llevado a las ballenas jorobadas casi a la extinción, pero décadas de trabajo conservacionista permitieron que su población se recuperara.

Con información de The New York Times