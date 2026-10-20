Estudiante usó barriles reciclados para recolectar agua de lluvia y frenar la contaminación del ecosistema

Kaitlyn Tran, una adolescente de 17 años de Cedar Park, en Texas, fue elegida entre los ganadores 2026 del Premio Gloria Barron para Jóvenes Héroes, una distinción que cada año reconoce a líderes de Estados Unidos y Canadá por su impacto en sus comunidades y en el ambiente. La joven fue premiada por un proyecto que combina arte, ciencia y trabajo comunitario para frenar la escorrentía de agua de lluvia contaminada en la región conocida como Texas Hill Country.

Tran es muralista y fundó Rain Barrels for Runoff, una iniciativa que transforma tambores descartados de la industria alimentaria en barriles de lluvia pintados a mano. Para conseguir los recipientes recorrió cientos de kilómetros por Texas y sumó a más de 40 artistas jóvenes que la ayudaron a decorarlos. Los barriles fueron vendidos a vecinos de la zona: la venta permitió recaudar más de US$ 2.500 destinados a programas ambientales locales y evitar unos 170.000 litros de escorrentía.

Por qué la escorrentía es un problema en el Texas Hill Country

La joven creció viendo cómo el acelerado desarrollo inmobiliario generaba crisis por el agua de lluvia en una zona donde el terreno en pendiente concentra los contaminantes en los cursos de agua locales en volúmenes muy altos. Ese diagnóstico fue el punto de partida del proyecto.

El paso siguiente llegó cuando la ciudad anunció planes para instalar un desarrollo corporativo de gran escala en la cantera Lime Creek Quarry. Allí, décadas de extracción de piedra caliza destruyeron las capas geológicas que normalmente filtran el agua antes de que llegue al acuífero Edwards, la fuente de abastecimiento de 2,5 millones de personas. Con el proyecto propuesto, millones de litros de escorrentía contaminada serían dirigidos hacia esa reserva subterránea.

Jóvenes voluntarios del proyecto Rain Barrels for Runoff pintando tambores descartados de la industria alimentaria para transformarlos en barriles de lluvia. Foto: Rain Barrels for Runoff.

De la queja ante el Concejo a un mapa del acuífero Edwards

Tran llevó sus preocupaciones al Concejo Municipal de Cedar Park y la respuesta fue que el desarrollo económico tenía prioridad. Entonces decidió producir evidencia propia.

Durante ocho meses aprendió por su cuenta a usar software de modelado de aguas subterráneas y sistemas de información geográfica (GIS), y consultó a hidrogeólogos locales para proyectar cómo distintos escenarios de reconversión de la cantera afectarían al acuífero.

Volvió al Concejo con una carpeta llena de investigación. Según la información aportada por su organización, el trabajo motivó que las autoridades indicaran que probablemente eliminarán 64 acres del desarrollo previsto, lo que evitaría que 6,5 millones de litros de escorrentía contaminada ingresen cada año al acuífero.

La propia ciudad reconoce que buena parte de Cedar Park está dentro de las zonas de recarga o de aporte del Edwards y que el agua de lluvia sin tratar puede arrastrar contaminantes directamente a los cursos locales.

Agua del acuífero Edwards. Foto: Wikimedia Commons.

"Siempre hay un deseo en las personas de proteger lo que aman. Solo necesitan las herramientas para poder hacerlo", afirmó Tran.

Un premio a jóvenes de Estados Unidos y Canadá que contribuyen a mejorar su comunidad

El Premio Barron fue creado en 2001 por el escritor T. A. Barron y funciona bajo la organización sin fines de lucro Young Heroes Project.

Cada año, el galardón reconoce a 25 jóvenes líderes destacados, de entre 8 y 18 años, que han contribuido de manera significativa y positiva a mejorar la vida de las personas y proteger el medioambiente.

De los 25 distinguidos cada año, 15 reciben US$ 10.000 para financiar su trabajo solidario o sus estudios. En 25 años entregó más de US$ 1,5 millones, reconociendo a 625 jóvenes.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.