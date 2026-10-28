¿En qué fase lunar estamos hoy en Uruguay?: a qué hora ver el cielo nocturno este 28 de octubre de 2026

El cielo uruguayo muestra durante la jornada de este miércoles 28 de octubre de 2026 a la Luna en su fase de luna gibosa menguante, con una iluminación visible que alcanza el 92,2% de su superficie desde Uruguay.

Tras haber dejado atrás la plenitud de la luna llena durante la madrugada del lunes 26 de octubre, el satélite natural inicia su ciclo de reducción de brillo camino a su próxima transición astronómica.

De acuerdo con las observaciones astronómicas para el territorio nacional, publicadas por el sitio especializado time and date, el satélite completará su descenso de luminosidad en los próximos días hasta alcanzar la fase de cuarto menguante, prevista para el domingo 1° de noviembre de 2026 a las 17:28 horas.

La visualización nocturna en el país mantendrá una destacada porción iluminada durante las horas de la noche previa a la llegada del nuevo mes.

Calendario lunar para el mes de octubre de 2026. Foto: tablasolunar.com

Cuándo es la próxima luna nueva en Uruguay

El calendario astronómico para Montevideo y el resto del país marca las siguientes fechas clave para el ciclo lunar durante las semanas de noviembre:

Cuarto menguante : domingo 1° de noviembre de 2026 a las 17:28 horas.

: domingo 1° de noviembre de 2026 a las 17:28 horas. Luna nueva : lunes 9 de noviembre de 2026 a las 04:02 horas.

: lunes 9 de noviembre de 2026 a las 04:02 horas. Cuarto creciente : martes 17 de noviembre de 2026 a las 08:47 horas.

: martes 17 de noviembre de 2026 a las 08:47 horas. Luna llena: martes 24 de noviembre de 2026 a las 11:53 horas.

La Luna vista desde una zona poblada por árboles. Foto: Canva.

El ciclo astronómico y los próximos eventos destacados

Según explica time and date, la fase actual corresponde a la lunación número 1.284 del registro astronómico anual. Tras la luna llena del 26 de octubre, la fase de luna gibosa menguante permite observar a simple vista los relieves de los cráteres cerca del terminador, también conocido como la línea de sombra del satélite, debido al ángulo en que la luz solar incide sobre la superficie lunar antes de ocultarse hacia la luna nueva de noviembre.

Además, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) incluyó dentro de los eventos astronómicos destacados de 2026 la lluvia de meteoros de las Táuridas del Sur, cuyo pico de actividad se registrará entre la noche del 5 y la madrugada del viernes 6 de noviembre, cuando se podrán observar hasta 10 meteoros por hora a unos 40° sobre el horizonte.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.