Este lunes 26 de octubre de 2026 comenzará una nueva fase lunar: ¿cuál será y cómo se verá desde la Tierra?

La influencia tiene la Luna sobre nuestro planeta es innegable y afecta la vida humana en varios aspectos, como en las mareas, la iluminación nocturna o inclusive desde una perspectiva espiritual, mental o física de las personas. Es por ello que el calendario lunar y sus fases lunares generan tanto interés alrededor del mundo, y este lunes 26 de octubre de 2026 el satélite natural que tiene la Tierra entrará en una nueva etapa.

Esta semana la Luna entrará en la fase de Luna llena.

Cuando la luna está en esta fase, el astro estará en etapa de plenitud respecto al sol en su órbita alrededor de la Tierra, presentando su cara visible totalmente iluminada.

El recorrido entero de la Luna en torno a la Tierra, llamado "lunación", dura 29,5 días en una órbita elíptica, explica el sitio de National Geographic. Y es durante ese período de tiempo que la Luna atraviesa por sus distintas fases, en forma continua.

Las cuatro principales fases de la Luna son: Luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante. Estas fases se suceden de forma cíclica en ese orden.

¿Cuál es el significado de esta fase lunar?

Aunque la ciencia no lo ha comprobado, muchas creencias populares se relacionan con los efectos de la Luna en la forma en que las personas encaran su vida cotidiana, en su humor y hasta en el crecimiento del cabello.

Cuando la Luna está en su fase de Luna llena, se suele creer que el plenilunio, como se le llama a esta fase, es un momento poderoso para enfocarse en la abundancia, la gratitud y la fortaleza personal, según La Nación.

¿Cómo se le llama a la Luna llena de octubre?

Luna llena de octubre. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Esta Luna llena de octubre lleva el nombre de "Luna del Cazador", que es el nombre que se le da a la que sucede a la "Luna de la Cosecha". Según el portal StarWalk, el origen del nombre es porque "los agricultores terminaban de segar sus campos" bajo la luz de la Luna llena previa y para cuando llegara esta, "los campos estaban limpios, por lo que los cazadores podían ver fácilmente a los animales que merodeaban en busca de comida antes del invierno".

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.